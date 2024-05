Filme com Halle Berry fez a Netflix desembolsar 20 milhões de dólares para tê-lo na programação

Estreia de Halle Berry na direção, “Ferida”, lançado em 2020, centra-se na história de Jackie Justice (Halle Berry), uma ex-lutadora de UFC que deixou os ringues e passou a trabalhar como faxineira. Anos depois, após uma briga inesperada, Jackie é persuadida por seu namorado e empresário, Desi (Adan Canto), a retornar ao mundo das lutas. Ela impressiona um promotor da liga nacional, Immaculate (Shamier Anderson), que a incentiva a treinar sob a orientação de Buddhakan (Sheila Atim), uma das melhores treinadoras do esporte.

Inicialmente, Buddhakan não vê potencial em Jackie, acreditando que ela está velha, fora de forma e sem a autoconfiança necessária para se destacar em uma luta. No entanto, convencida por Immaculate, Buddhakan decide dar uma chance a Jackie. A vida de Jackie sofre outra reviravolta quando seu filho pequeno, Manny, é deixado na porta de sua casa. O pai de Manny, que cuidava do menino por anos, foi baleado e morreu, forçando Jackie a enfrentar as responsabilidades de seu passado.

Jackie começa a treinar intensamente, dia e noite, para recuperar sua forma física e se posicionar de maneira competitiva no octógono. Além dos desafios físicos, ela enfrenta inúmeras dificuldades emocionais. Desi, embora acredite no talento de Jackie e a incentive a voltar aos ringues, é um homem agressivo e tem dificuldades para lidar com a chegada de Manny.

A entrada de Halle Berry no projeto trouxe mudanças significativas ao enredo. Originalmente, o filme seria dirigido por Nick Cassavetes e estrelado por Blake Lively. Quando Berry, vencedora do Oscar de Melhor Atriz por “A Última Ceia”, assumiu a produção, decidiu ampliar sua carreira para a direção. Berry se submeteu a treinamentos físicos intensos, incluindo aulas de artes marciais mistas, e sofreu diversas lesões durante as filmagens, inclusive fraturando as costelas.

Com Berry no papel principal, a personagem ganhou maior complexidade e profundidade, incorporando um contexto social ao seu passado. A narrativa explora as dificuldades raciais e a vida em bairros periféricos, adicionando camadas à história de Jackie. O filme estreou no Festival Internacional de Cinema de Toronto e foi adquirido pela Netflix por 20 milhões de dólares, que garantiu os direitos e a distribuição global.

O enredo de “Ferida” aborda temas universais de redenção, recomeço, maternidade e superação de traumas, inspirando os espectadores ao mostrar que sempre é possível se reerguer, independentemente dos obstáculos. A dedicação de Halle Berry ao projeto, tanto na frente quanto atrás das câmeras, foi crucial para o sucesso do filme, trazendo uma narrativa envolvente e emocionante que ressoa com o público de maneira profunda.

Além do impacto emocional e físico no desenvolvimento da personagem, Berry trouxe autenticidade ao papel de Jackie Justice, conferindo uma interpretação sincera e crua. O filme não apenas destaca o retorno de Jackie ao octógono, mas também sua jornada pessoal de autodescoberta e redenção, enfrentando seus demônios internos e lutando por um futuro melhor para si e para seu filho.

A inclusão de lutadores reais de MMA, como Valentina Shevchenko, que interpreta a principal adversária de Jackie, contribui para a veracidade das cenas de luta, intensificando a autenticidade da narrativa. A química entre Berry e Shevchenko adiciona uma camada extra de tensão e realismo às cenas de combate.

“Ferida”, na Netflix, é uma obra que celebra a resiliência e a força do espírito humano, mostrando que, mesmo nas situações mais difíceis, é possível encontrar um caminho para a redenção e o recomeço. Halle Berry, com sua direção e atuação, entrega um filme poderoso e impactante, solidificando sua posição não apenas como uma talentosa atriz, mas também como uma diretora promissora.

Filme: Ferida

Direção: Halle Berry

Ano: 2020

Gênero: Drama/Esporte

Nota: 8/10