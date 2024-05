Últimos dias para assistir ao filme existencial e filosófico de M. Night Shyamalan na Netflix

Albert Einstein (1879-1955) sugeriu que a passagem do tempo poderia ser reorganizada segundo as necessidades humanas, uma ideia que Stephen Hawking (1942-2018) corroborou em seus estudos sobre o espaço-tempo e a radiação dos buracos negros, onde a luz se transforma em novas fontes de energia. Essa energia tem uma força poderosa, capaz de empurrar tudo para um limbo onde a vida recomeça, como previu Einstein décadas antes.

Relógios e calendários são representações imaginativas de fragmentos da vida, uma ideia explorada poeticamente por M. Night Shyamalan em Tempo. Este filme, baseado na graphic novel Sandcastle (2013) de Pierre-Oscar Levy e Frederick Peeters, retrata uma família que enfrenta uma série de infortúnios em um cenário paradisíaco, onde circunstâncias inexplicáveis e assuntos espinhosos são abordados.

Logo de início, algo parece estranho com os Cappa. Guy, o pai, interpretado por Gael García Bernal, tenta animar os filhos, Trent (Nolan River) e Maddox (Alexa Swinton), enquanto Prisca, a mãe, vivida por Vicky Krieps, luta para esconder sua tristeza. Krieps traz para Prisca uma profundidade vista em seu papel em Corsage (2022), onde interpretou Elizabeth da Baviera (1837-1898). Prisca, assim como Elizabeth, sofre de uma nostalgia devastadora, evidenciada no olhar melancólico e nos cabelos curtos e sem corte, além de uma postura complacente diante da rebeldia de Maddox e da inquietude de Trent.

Em determinado momento, Shyamalan coloca os personagens de Krieps e Bernal em um confronto, onde Prisca revela que seu casamento estava em crise antes mesmo de sua doença, enquanto Guy a acusa de usar a doença como arma. Esse confronto intensifica a tensão, e ambos começam a questionar se a viagem foi um erro. Na manhã seguinte, os quatro vão à praia do resort e conhecem Charles (Rufus Sewell), sua jovem esposa Chrystal (Abbey Lee Kershaw), a mãe dele Agnes (Kathleen Chalfant), e a filha do casal Kara (Mikaya Fisher). Jarin e Patricia, interpretados por Ken Leung e Nikki Amuka-Bird, também aparecem. As crianças descobrem objetos enterrados na areia com a logomarca do hotel e, minutos depois, Trent encontra o cadáver de uma jovem loira.

Enquanto tentam resolver o mistério, Prisca adoece rapidamente e as roupas das crianças ficam pequenas, revelando que elas não têm mais as feições infantis de 24 horas atrás. A chegada de Mid-Sized Sedan, uma possível celebridade perdida, aumenta a estranheza. Aaron Pierre traz a ambivalência necessária ao papel, e Shyamalan oferece algumas explicações para o caos no paraíso. O restante da história é deixado para a imaginação do espectador, uma marca distintiva do trabalho de Shyamalan.

Filme: Tempo

Direção: M. Night Shyamalan

Ano: 2021

Gêneros: Terror/Suspense

Nota: 8/10