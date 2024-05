Assistido por mais de 50 milhões de pessoas na semana de estreia, filme é um dos maiores fenômenos da Netflix

Os tempos mudaram, e a velha ideia de cavaleiros resgatando princesas é coisa do passado, como bem demonstra “Donzela”. Dirigido por Juan Carlos Fresnadillo, o filme desafia essa narrativa clássica até o fim, utilizando avançados recursos de computação gráfica. Em cenas espetaculares, um dragão lança chamas sobre guerreiros encurralados, enquanto uma jovem, tão pura quanto uma manhã de outono, corta lenha em um reino distante.

Dan Mazeau, responsável pelo roteiro, explora a dualidade entre a imagem de uma jovem nobre e as duras tarefas manuais. A trama revela quase tudo através de cenas em que Elodie, herdeira de um trono em ruínas, e sua irmã Floria, enfrentam humilhações crescentes para sobreviver. Elas trocam utensílios de prata e cristais por comida, numa luta desonrosa pela sobrevivência.

Fresnadillo utiliza diversos clichês de histórias sobre moças puras à espera de um resgatador viril, apenas para subverter essas expectativas, contando com uma protagonista que se salva sozinha, em uma atuação marcante.

O filme engana o público com a promessa de uma nova era de riqueza e romance para Elodie. Seu pai, lord Bayford, interpretado por Ray Winstone, passa os últimos dias negociando de maneira suspeita para garantir um futuro mais promissor para a filha, planejando seu casamento com o príncipe Henry, herdeiro de uma terra próspera. Elodie deve viajar de navio para esse reino a tempo de assumir suas novas responsabilidades como monarca consorte, sonhando em se tornar uma mulher poderosa e respeitada.

Na primeira interação com sua personagem, Millie Bobby Brown ilude o espectador, mostrando uma jovem agradecida à família de Henry, interpretado por Nick Robinson. Eles formariam um belo casal romântico, se não fosse a reviravolta que Mazeau cuidadosamente desenvolve.

Antes disso, Fresnadillo constrói a relação entre Elodie, Floria, e a madrasta, lady Bayford, com atuações de Brooke Carter e Angela Bassett. Quando a história muda de rumo, Elodie, já casada, aparece presa em uma caverna, aguardando um ritual estranho que dá sentido à trama. Esse segmento é um verdadeiro espetáculo visual, com o design de produção de Patrick Tatopoulos e os figurinos deslumbrantes de Amanda Monk. Esses detalhes, aparentemente supérfluos, enriquecem ainda mais a mistura de “Cinderela” (1697) de Charles Perrault com “Bela Vingança” (2020) de Emerald Fennell, criando um manifesto genuíno sobre a condição humana.

Filme: Donzela

Direção: Juan Carlos Fresnadillo

Ano: 2024

Gêneros: Fantasia/Aventura

Nota: 8/10