Filme na Netflix vai te emocionar como nenhum outro

Percorrer as avenidas de uma metrópole numa tranquila noite de verão pode ser um privilégio inalcançável quando a liberdade é restrita aos aliados dos poderosos. O protagonista do filme de Kim Hee-jin sabe exatamente quem é, mas teme que o ambiente opressor o faça perder sua identidade. Essa angústia particular do personagem central dá profundidade a “Meu Nome É Loh Kiwan”. O diretor adapta a história do romance sul-coreano “I Met Loh Kiwan” de Cho Hae-jin, publicado em 2011, misturando política e cenas em que o personagem principal tenta deixar para trás os fantasmas de sua antiga vida em um novo país, onde enfrenta desafios e é testado de todas as maneiras.

Kim e Cho criam um roteiro que leva a reflexões sobre uma tragédia contínua sem solução à vista. Enquanto o público se angustia com o destino do protagonista, o enredo explora possibilidades inesperadas para seu tormento, que só diminui após um recuo estratégico. A Coreia sempre viveu sob constante tensão, intensificada a partir de 1950 com a eclosão de conflitos armados onde os exércitos do Norte invadiram o Sul. A Guerra da Coreia terminou três anos depois com um armistício. Oficialmente, nenhuma das duas Coreias saiu vitoriosa, mas hoje a hegemonia da Coreia do Sul sobre o Norte é evidente.

A Coreia do Sul tem um governo democrático e uma economia em constante crescimento, proporcionando à população um padrão de vida comparável ao de muitas sociedades europeias e algumas cidades dos Estados Unidos. No entanto, Loh Kiwan decide mudar-se para a Bélgica, levando consigo apenas algumas cédulas em uma carteira manchada de sangue, uma lembrança da hora mais triste de sua jornada, quando sua mãe, Jeong Joo, foi atropelada e o irmão vendeu o corpo a um hospital. No primeiro ato, Lee Il-hwa e Song Joong-ki aparecem sempre juntos, conferindo à narrativa uma aura de drama familiar.

Mais adiante, “Meu Nome É Loh Kiwan” incorpora elementos de um romance trágico com a chegada do personagem de Song à nova terra prometida. Após uma entrevista desfavorável no serviço de imigração e uma estadia num albergue, ele começa a dormir num banheiro público, que logo é interditado. Acaba parando numa lavanderia onde adormece num chão alagado e não acorda nem quando alguém lhe rouba a carteira.

Seon Joo entra na história de forma abrupta, mas no momento certo, a personagem marginalizada de Lee Sang-hee conduz o filme por subtramas de repulsa, paixão e, finalmente, amor, inesperadas para Loh Kiwan. Até que seu tormento retorna ao ponto de partida.

Filme: Meu Nome É Loh Kiwan

Direção: Kim Hee-jin

Ano: 2024

Gêneros: Drama/Romance

Nota: 8/10