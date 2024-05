A emocionante atuação de Robin Williams em um dos filmes mais lindos da história do cinema, na Netflix

As tragédias se manifestam de maneiras diversas na vida das pessoas. Grosso modo, sobreviver a um acidente aéreo ou enfrentar a pobreza são desafios de igual magnitude. Quem supera essas adversidades e desafia os limites impostos pelo destino, afirmando ao universo que merece uma vida melhor, é duplamente vitorioso. Will Hunting, protagonista de “Gênio Indomável”, pertence àqueles que precisam enfrentar enormes dificuldades para perceberem suas próprias limitações ou para superá-las de vez.

Dirigido por Gus Van Sant, o filme traz um tom experimental desde o roteiro — um de seus maiores méritos. Crescendo juntos em Boston, cidade onde a trama se desenrola, Matt Damon e Ben Affleck desenvolvem um roteiro que recicla clichês usados por outros filmes, como “Sociedade dos Poetas Mortos” (1989) de Peter Weir, com o qual tem notáveis pontos em comum.

A história se inicia em uma aula avançada no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT. Os alunos estão inquietos, é um dia agradável, e o professor Lambeau, interpretado por Stellan Skarsgård, tenta manter a ordem e canalizar a energia dos estudantes. Ao final da aula, deixa um problema de teoria dos grafos na lousa, cuja solução levou dois anos para alcançar.

Na manhã seguinte, a solução aparece no quadro de avisos do corredor, sem que ninguém reivindique o crédito. Will Hunting, o zelador do campus, revela-se um talentoso enxadrista, inclusive nas partidas contra Lambeau, o que levanta suspeitas sobre sua inteligência extraordinária.

Damon, em um de seus grandes papéis, dá indícios de querer mudar de vida, mas sua natureza impulsiva e atração pelo caos ameaçam seus planos. Envolvido em uma briga de gangues, ele é preso, e não vê problemas nisso, tornando arriscada a tarefa de qualquer um que tente salvá-lo. No entanto, Sean McGuire, um psicólogo e ex-colega de Lambeau, consegue quebrar essa resistência, levando o filme a uma jornada intensa e gradual de transformação de Hunting.

Robin Williams traz uma nova perspectiva para o filme, refletindo a própria experiência de Damon e Affleck, dois jovens de uma das áreas mais violentas dos EUA, que superaram muitos obstáculos. Affleck, generoso em seu papel secundário, interpreta Chuckie Sullivan, mostrando que o determinismo é um conceito falho. Atualmente, há um debate que minimiza a meritocracia, argumentando que o sucesso é fruto de sorte ou privilégios, especialmente em sociedades marcadas por desigualdades raciais.

“Gênio Indomável”, na Netflix, oferece uma contribuição valiosa, lembrando-nos da importância do livre-arbítrio. Quem deseja realmente mudar sua vida pode sair das sombras para a luz.

Filme: Gênio Indomável

Direção: Gus Van Sant

Ano: 1997

Gêneros: Thriller/Romance

Nota: 8/10