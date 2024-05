O filme de humor e drama com Woody Harrelson, na Netflix, que vale mais que uma hora no psicólogo

Kelly Fremon Craig, conhecida por suas incursões no universo das comédias de amadurecimento, já deixou sua marca em filmes como “Recém-Formada” e “Are You There God? It’s Me, Margaret”. Porém, foi em “Quase 18” que ela alcançou um dos pontos mais altos de sua carreira como roteirista e diretora.

O enredo acompanha a jornada de Nadine, uma adolescente excêntrica de 17 anos interpretada por Hailee Steinfeld, que lida com as complexidades da adolescência enquanto enfrenta seus próprios demônios internos. Nadine, cuja vida escolar tem sido marcada por uma sensação de fracasso, encontra apoio em sua amizade de longa data com Krista, interpretada por Haley Lu Richardson, e em seu relacionamento próximo com o pai, Tom, vivido por Eric Keenleyside.

No entanto, a dinâmica muda drasticamente quando Nadine descobre que Krista está namorando seu irmão, Darian, interpretado por Blake Jenner. Esse evento desencadeia uma série de conflitos internos em Nadine, exacerbando as tensões entre ela e seu irmão e desafiando sua autoestima já fragilizada.

Um dos pontos de apoio emocional de Nadine é o professor de história, Max, interpretado por Woody Harrelson, cujo humor peculiar e visão de mundo cínica proporcionam momentos de reflexão e humor no filme. A relação entre Nadine e Max é um dos aspectos mais cativantes da narrativa, oferecendo uma perspectiva única sobre as lutas da adolescência.

À medida que a história se desenrola, Nadine encontra conforto na amizade inesperada com Erwin, um colega nerd interpretado por Hayden Szeto, e enfrenta desafios pessoais ao se declarar para sua paixão platônica, Nick Mossman, vivido por Alexander Calvert.

“Quase 18” não apenas retrata os altos e baixos da adolescência, mas também aborda temas profundos, como amizade, família e superação do luto. O filme é repleto de referências culturais, desde alusões a filmes como “O Grande Lebowski”, dos irmãos Coen, até trilhas sonoras de bandas de indie rock como The 1975 e Angus & Julia Stone.

Em sua essência, “Quase 18” é uma jornada de autodescoberta e crescimento, que ressoa com o público ao capturar de forma autêntica os desafios universais da adolescência e os momentos de revelação que moldam nossa jornada para a idade adulta.

A narrativa de “Quase 18” é uma exploração honesta e multifacetada das complexidades da juventude, oferecendo uma visão íntima das lutas internas e externas enfrentadas por seus personagens. O filme nos convida a refletir sobre temas universais, como identidade, relacionamentos e a busca pela felicidade, através das experiências vividas por Nadine e seu círculo social.

Um aspecto notável do filme é a construção dos personagens, cada um com suas próprias camadas e nuances. Nadine, em particular, é apresentada como uma anti-heroína irritante e imperfeita, mas profundamente humana. Sua jornada de autodescoberta e crescimento é marcada por momentos de humor, drama e vulnerabilidade, permitindo ao público se identificar com suas lutas e triunfos.

Além disso, “Quase 18”, na Netflix, se destaca pela química entre os membros do elenco, que entregam performances autênticas e envolventes. Hailee Steinfeld brilha no papel principal, trazendo à vida a complexidade emocional de Nadine com sinceridade e profundidade. O apoio do elenco de apoio, incluindo Haley Lu Richardson, Blake Jenner e Woody Harrelson, adiciona dimensão e riqueza ao tecido da história.

Filme: Quase 18

Direção: Kelly Fremon Craig

Ano: 2016

Gênero: Comédia/Drama

Nota: 10