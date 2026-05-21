Antes do metaverso virar obsessão, Spielberg já imaginava esse colapso em filme que está na Netflix

“Jogador Nº1” nasce de uma contradição que o filme não resolve, mas explora com certa astúcia. Steven Spielberg dirige uma história sobre os riscos de trocar a vida concreta por um refúgio virtual e, ao mesmo tempo, constrói um desses refúgios com competência rara no cinema comercial recente. A graça e o problema estão aí. O filme é ágil, visualmente generoso e conduzido por alguém que entende como poucos a mecânica do blockbuster. Também é limitado quando tenta transformar seu entusiasmo pela cultura pop em comentário mais consistente sobre tecnologia, afeto e poder.

A ação se passa em 2045, quando boa parte da humanidade prefere viver no OASIS, uma plataforma de realidade virtual, a enfrentar um mundo físico empobrecido e socialmente gasto. Wade Watts mora nos “Stacks”, uma área de trailers empilhados em Columbus, e passa boa parte do tempo sob o avatar Parzival. Quando James Halliday, criador do OASIS, morre e deixa um desafio escondido no sistema, milhões de usuários entram numa corrida por sua fortuna e pelo controle da plataforma. A premissa tem a clareza de uma caça ao tesouro. Por baixo dela, porém, existe uma pergunta mais incômoda: o que acontece quando o lugar onde as pessoas trabalham, se divertem, se apaixonam e constroem sua identidade pertence a uma empresa?

Spielberg não pesa a mão nessa dimensão. Talvez saiba que o material perderia fôlego se fosse tratado com gravidade demais. “Jogador Nº1” prefere o caminho da aventura juvenil, com enigmas, alianças, perseguições e ameaças muito nítidas. Essa escolha tem vantagens. O filme anda, respira pouco, mas raramente se confunde. Mesmo cercado por estímulos visuais, avatares, objetos reconhecíveis e referências sobrepostas, mantém uma linha de ação compreensível. Há sempre um objetivo imediato, uma direção para o olhar, uma razão para a cena continuar. Num universo que poderia virar mera bagunça digital, essa clareza já é uma forma de inteligência.

Dentro do OASIS

O OASIS é onde “Jogador Nº1” se sente mais à vontade. Ali, o filme ganha velocidade, humor e uma liberdade visual que combina com a mão de Spielberg. Corpos mudam de forma, cenários se reorganizam, regras físicas são dobradas de acordo com a necessidade da aventura. A cultura pop aparece como idioma compartilhado, quase uma senha de pertencimento. O filme sabe que parte do público sente prazer em reconhecer sinais, personagens, objetos e atmosferas de outros mundos ficcionais. E usa isso como energia.

Nos melhores momentos, esse repertório não interrompe a ação; ele a impulsiona. As sequências dentro da plataforma têm escala, ritmo e uma noção precisa de progressão. A montagem costura o que acontece no jogo e fora dele sem transformar a alternância em ruído. A trilha de Alan Silvestri reforça o tom de aventura, sem tentar substituir emoção por grandiloquência. A fotografia de Janusz Kamiński ajuda a marcar o contraste entre a dureza do mundo físico e a exuberância do ambiente virtual. O desenho dos “Stacks” e dos espaços corporativos da IOI dá ao real uma aridez funcional, ainda que esse lado do filme não tenha a mesma força imaginativa do OASIS.

O problema é que o mesmo mecanismo que diverte também limita. Em vários momentos, reconhecer uma referência parece valer mais do que sentir o peso da cena. A nostalgia funciona como motor visual e afetivo, mas nem sempre como matéria dramática. O filme aposta numa cumplicidade imediata: você viu, lembrou, sorriu. Há habilidade nisso, claro. Mas também há certo conforto. “Jogador Nº1” oscila entre usar a memória cultural como parte viva da narrativa e tratá-la como decoração de luxo. Quando Spielberg organiza o caos, a brincadeira ganha forma. Quando o roteiro se acomoda na piscadela, a aventura perde densidade.

Essa oscilação define o alcance do filme. A cultura pop, aqui, é brinquedo, linguagem e cárcere. Os personagens decifram o mundo por meio dela; o próprio filme, muitas vezes, também. Por isso, “Jogador Nº1” é mais convincente quando assume sua vocação de parque de diversões digital do que quando tenta sustentar uma crítica mais firme à dependência desse parque. Ele entende o prazer da fuga melhor do que suas consequências.

Fora do Jogo

Fora do OASIS, a obra revela com mais nitidez suas fragilidades. O mundo real deveria carregar o peso da perda, da desigualdade e da exaustão social. Em parte, carrega. Os “Stacks” e os ambientes da IOI sugerem uma sociedade na qual precariedade e controle tecnológico se misturam. Ainda assim, esse espaço raramente tem a vitalidade cinematográfica do universo virtual. O filme afirma que é preciso voltar à realidade, mas reserva sua imaginação mais viva ao lugar de onde todos querem escapar. A contradição é interessante; o desequilíbrio, evidente.

Wade Watts funciona bem como protagonista de aventura. É deslocado, esperto, solitário e capaz de transformar conhecimento pop em vantagem. Tye Sheridan sustenta essa função com correção, mas o personagem permanece mais eficiente do que complexo. Olivia Cooke dá presença a Art3mis, que atua como parceira, contraponto e força de ação, embora o roteiro não lhe ofereça desenvolvimento equivalente à sua importância. Mark Rylance encontra em Halliday uma figura mais curiosa, com algo de excêntrico, frágil e melancólico. Ben Mendelsohn, por sua vez, faz do executivo da IOI uma ameaça clara, direta, talvez direta demais para um filme que toca em questões tão atuais.

A IOI concentra uma das ideias mais fortes de “Jogador Nº1”. A empresa quer transformar o OASIS em território de exploração total, submetendo lazer, desejo, identidade e memória a uma lógica de monetização e controle. Não se trata apenas de uma disputa entre jogadores carismáticos e vilões corporativos. O conflito envolve a apropriação de uma cultura digital que, no discurso do filme, ainda guarda alguma promessa de invenção coletiva. Spielberg enxerga esse problema, mas prefere resolvê-lo nos moldes da aventura clássica. O filme ganha em fluidez e perde em incômodo.

Mesmo assim, há algo muito sólido no resultado. “Jogador Nº1” não finge ser mais austero do que é. Sua força está no movimento, na organização da fantasia, na capacidade de transformar saturação visual em ação legível. É um filme mais inteligente na direção do que no roteiro, mais inventivo na superfície do que na construção psicológica, mais forte como espetáculo do que como diagnóstico cultural. Isso não é pouco. Num cinema de franquias tantas vezes confuso, apressado ou indiferente à clareza, Spielberg ainda sabe conduzir o olhar com precisão.

O saldo é positivo, mas pede ressalvas. “Jogador Nº1” não deve ser descartado como simples amontoado de referências, embora às vezes se aproxime disso. Também não se sustenta como grande comentário sobre a vida mediada por telas, embora esse tema atravesse toda a trama. O que permanece é um blockbuster de artesão: veloz, irregular, divertido e consciente do prazer que oferece. Spielberg entra no jogo com domínio raro do tabuleiro. Só não consegue fazer com que as pessoas fora da tela virtual sejam tão fascinantes quanto a máquina criada para substituí-las.