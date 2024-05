Esqueça “Os Miseráveis”, suspense indicado ao Oscar, na Netflix, é melhor atuação de Hugh Jackman no cinema

Desde os primeiros instantes, uma aura de inquietação permeia “Os Suspeitos”, um dos mais marcantes thrillers criminais dos últimos tempos. Três anos antes da notável “A Chegada” (2016), que se destaca como uma obra emblemática do novo cinema do século 21, explorando temas como o impulso humano pelo avanço tecnológico e o confronto com civilizações que consideramos inferiores, Denis Villeneuve, um diretor de refinamento notável, demonstra sua habilidade em criar narrativas que se desdobram de maneira intrincada. Aqui, ele utiliza uma linguagem sutil, em perfeita sintonia com o trabalho dos atores, para transformar o roteiro de Aaron Guzikowski em uma experiência cinematográfica rica e complexa.

A história se inicia com Keller Dover, interpretado por Hugh Jackman, caçando um cervo na neve, num gesto que revela muito sobre sua personalidade. Sua masculinidade caricata é contraposta pela fragilidade que ele tenta ocultar, um aspecto explorado com maestria pelo ator. Durante um jantar com os Birch, surge uma cena memorável, onde Dover, após algumas taças de vinho, se vê em meio à música desafinada de Franklin, o anfitrião vivido por Terrence Howard. Enquanto isso, as crianças brincam despreocupadamente, alheias ao que está por vir. Quando Anna e Joy pedem para ir buscar um apito vermelho, os pais não veem problema, mas esse simples gesto desencadeia uma série de eventos que mudarão suas vidas para sempre.

O segundo ato do filme mergulha no terror psicológico, com destaque para a fotografia sombria de Roger Deakins, que se torna quase uma personagem por si só. O detetive Loki, interpretado por Jake Gyllenhaal, revela sua complexidade enquanto investiga o desaparecimento das garotas, trazendo à tona seu passado turbulento e sua habilidade em detectar o mal nas situações mais improváveis. Enquanto isso, Alex Jones, vivido por Paul Dano, torna-se o principal suspeito de Dover, mas Loki não se deixa enganar facilmente.

O desfecho do filme é marcado pela atuação intensa de Melissa Leo como uma psicopata desequilibrada, cuja história revela camadas de ressentimento e fanatismo religioso. No entanto, algumas sequências dispensáveis e o subaproveitamento de talentos como Viola Davis acabam por prejudicar o resultado final.

Em suma, “Os Suspeitos”, na Netflix, se destaca como um thriller envolvente e perturbador, que explora as complexidades da natureza humana e as consequências devastadoras de nossas escolhas. É um filme que fica gravado na mente do espectador muito tempo após os créditos finais.

Filme: Os Suspeitos

Direção: Denis Villeneuve

Ano: 2013

Gêneros: Thriller/Crime

Nota: 8/10