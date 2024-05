Um dos filmes mais vistos da Netflix em mais de 50 países, o drama baseado em escândalo real de corrupção que abalou a Europa

Sem entrar no mérito do capitalismo ser ou não bom, este modelo definitivamente desperta sentimentos primitivos nas pessoas: ímpeto, competitividade, instinto de sobrevivência. Por um punhado de dinheiro a mais na carteira, muitos são capazes de qualquer coisa. O importante, é aumentar o tamanho da fatia do próprio bolo.

Em “O Entregador”, thriller policial espanhol de Daniel Calparsoro, com roteiro de Patxi Amezcua e Alejo Flah, somos levados por diversos cenários urbanos. De Hong Kong a Madri, o protagonista, Iván (Arón Piper) perambula por vários países para cumprir com sua missão ilegal de lavagem de dinheiro em uma poderosa organização criminosa.

Mas, antes disso, vemos sua família passar por uma crise financeira, em 1992. Nessa época, a Espanha enfrentava uma série de desafios econômicos. Durante este período, a Espanha passava por uma série de mudanças, que incluía a transição para a economia de mercado após decadas de regime franquista, bem como a preparação para sediar os Jogos Olímpicos de Verão em Barcelona. Neste período, o país enfrentava questões de desemprego, inflação e desequilíbrios fiscais.

O filme salta para 10 anos mais tarde, em 2002, quando o euro se torna uma moeda continental, abrindo espaço para que os mais ambiciosos explorem essa mudança para descobrir formas de lucrar na ilegalidade. Iván é um rapaz de poucos recursos e que trabalha como manobrista em um clube de golfe. Ele aguarda a oportunidade de um dia conseguir permear aquela camada privilegiada da sociedade.

O filme é livremente inspirado na história de de Julián Muñoz, um político espanhol, que ficou conhecido por se envolver em escândalos de corrupção. Foi prefeito de Marbella, uma cidade na Costa do Sol, mas acabou preso em 2006 e condenado por crimes de fraude, suborno e lavagem de dinheiro.

Ao contrário do que brasileiro pensa, de que aqui é a terra da corrupção, muitos países europeus comprovam, ao longo de sua história, sua extensa ficha de casos e políticos, empresários e atletas corruptos. Em “O Entregador”, nomes de personagens foram modificados e situações ganharam liberdade poética para proporcionar maior dramaticidade.

Iván consegue se inserir na alta sociedade, se tornando um “entregador”, incumbido de levar malas entre Bruxelas e Genebra. Conforme ganha dinheiro e vê sua vida subir de nível rapidamente, ele se torna cada vez mais ambicioso.

Com uma nova vida regada de luxos, festas e sexo, Iván está cada vez mais sedento pelo dinheiro, poder e pelo que ele pode proporcionar em um delírio megalomaníaco. No entanto, o destino mostra que não estamos no controle e de tudo. Naturalmente, de seu alto voo, Iván também irá experimentar uma queda drástica.

Em 2008, o mundo, ainda experimenta a bolha financeira, um colapso econômico de consequências em cascata que provocou uma crise bancária, uma recessão global, altos níveis de desemprego em vários países, a desestabilização de mercados e impactos duradouros. “O Entregador”, na Netflix, traz reflexões de que o crime não compensa e de que não estamos no controle de absolutamente nada.

Filme: O Entregador

Direção: Daniel Calparsoro

Ano: 2024

Gênero: Drama/Suspense

Nota: 8/10