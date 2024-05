4 filmes na Netflix que vão salvar seu fim de semana

A Mãe da Noiva (2024), Mark Waters

Divulgação / Living Films

O que acontece quando a mãe da noiva se apaixona pelo pai do noivo? Os ex-namorados Lana e Will se reencontram em circunstâncias peculiares. A filha de Lana, Emma, e o filho de Will, RJ, estão noivos. Lana e Will haviam perdido contato e, naturalmente, não esperavam se encontrar no casamento dos próprios filhos. Emma é uma influenciadora de estilo de vida e recebeu recentemente uma oferta de patrocínio de uma empresa de resorts de luxo, a Discovery. Tornar o casamento de Emma espetacular é absolutamente crucial para a presença online da Discovery, e Emma acha que será perfeito. Phuket é escolhido como destino do casamento, e tudo corre bem até que Lana e Will se encontram.