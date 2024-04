Aplaudido de pé em Cannes, filme com Jeremy Renner na Netflix vai te deixar impactado

A indústria cinematográfica tem o poder de resgatar épocas e lugares distantes, recriando narrativas que ecoam através do tempo. “Terra Selvagem”, dirigido por Taylor Sheridan, é um faroeste moderno, mergulhando nas profundezas da psique humana e explorando as complexidades morais que permeiam a vida nas vastas planícies do oeste americano.

No centro da trama está Cory Lambert, interpretado com intensidade por Jeremy Renner, um caçador de predadores atormentado por uma tragédia pessoal. A perda de sua filha anos antes ainda o assombra, envolvendo-o em um manto de dor e culpa que o acompanha em cada passo que dá. Renner traz uma vulnerabilidade palpável ao papel, transformando Cory em um homem dilacerado pela dor, mas ainda assim determinado a encontrar redenção.

A chegada da agente do FBI Jane Banner, interpretada por Elizabeth Olsen, traz uma nova dinâmica à história. Olsen oferece uma interpretação marcante de uma outsider lutando para se adaptar ao ambiente hostil e complexo em que se encontra. A colaboração relutante entre Cory e Jane, cada um lutando contra seus próprios demônios internos, adiciona uma camada de tensão e profundidade à narrativa.

A investigação do assassinato de Natalie, uma jovem indígena, serve como o cerne do enredo, revelando não apenas as sombras escuras que pairam sobre a comunidade, mas também os desafios enfrentados pelas autoridades para garantir justiça. Sheridan habilmente tece uma teia de suspense e intriga, mantendo o público na ponta da cadeira enquanto Cory e Jane se aproximam da verdade.

Mas “Terra Selvagem” vai além de um simples thriller policial. É um comentário contundente sobre a desigualdade social, a violência contra as mulheres indígenas e a luta pela justiça em uma terra onde as leis muitas vezes favorecem os poderosos. Sheridan utiliza a paisagem vasta e implacável do oeste americano como pano de fundo para explorar temas universais de redenção, vingança e o preço da verdade.

Filmado com uma beleza crua e uma sensibilidade palpável, “Terra Selvagem” é uma obra-prima cinematográfica que transcende o gênero, oferecendo uma reflexão profunda sobre a condição humana e os dilemas morais que enfrentamos. Sheridan, com sua direção habilidosa e roteiro envolvente, cria uma experiência cinematográfica que é ao mesmo tempo comovente, provocativa e inesquecível.

À medida que os personagens se debatem com seus próprios demônios e a verdade obscura por trás do crime se desenrola, somos confrontados com questões profundas sobre justiça, identidade e redenção. A cinematografia deslumbrante de Ben Richardson captura a vastidão e a beleza árida do cenário do oeste americano, enquanto a trilha sonora evocativa de Nick Cave e Warren Ellis adiciona uma camada de melancolia e mistério à narrativa.

“Terra Selvagem” transcende as fronteiras do gênero, elevando-se a uma obra-prima do cinema contemporâneo. É um lembrete poderoso do poder do cinema para nos fazer refletir, questionar e nos conectar com a humanidade.

Título: Terra Selvagem

Direção: Taylor Sheridan

Ano: 2017

Gênero: Drama/Policial/Suspense

Nota: 10/10