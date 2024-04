Como um livro de Agatha Christie, filme de mistério da Netflix vale cada segundo do seu tempo

“7 Mulheres e um Mistério“ dirigido por Alessandro Genovesi, se apresenta como uma inovadora mistura de suspense e comédia, onde o convívio entre sete mulheres distintas desencadeia uma trama repleta de segredos e revelações. Ambientado em um cenário que poderia ser o de um clássico thriller, o filme se destaca por seu enredo que, ao invés de se concentrar exclusivamente no mistério de um assassinato, mergulha nas complexidades das relações e conflitos internos de suas personagens. A cada momento da história, Genovesi habilmente equilibra tensão e humor, criando uma experiência cinematográfica que desafia as convenções do gênero.

A trama é ambientada em uma luxuosa mansão, onde as personagens se reúnem e se veem enredadas no mistério do assassinato de Marcello, o genro ausente. A partir daí, o filme desdobra-se em uma investigação não oficial conduzida pelas próprias mulheres, revelando não apenas pistas sobre o crime, mas também desenterrando segredos pessoais e ressentimentos há muito guardados. Essa dinâmica propicia uma análise mais profunda de cada personagem, onde suas personalidades e motivações são exploradas, acrescentando camadas de complexidade à narrativa.

A direção de Genovesi é complementada pela fotografia de Federico Masiero, cujo uso audacioso da cor emula uma qualidade quase surrealista, reminiscente de um “desenho animado para adultos“. Essa escolha estética não só diferencia o filme visualmente, mas também suaviza o impacto dos temas mais pesados, permitindo que a comédia floresça mesmo nas circunstâncias mais sombrias.

As performances são um ponto alto, com cada atriz trazendo uma nuance única para sua personagem. Ornella Vanoni, no papel da matriarca Rachele, e Margherita Buy, como uma das figuras centrais, lideram o elenco com atuações que são ao mesmo tempo potentes e matizadas. A interação entre as personagens é rica e complexa, evidenciando o talento de Genovesi em dirigir um elenco predominantemente feminino, permitindo que o filme aborde questões de poder, inveja e solidariedade feminina de maneira sutil e impactante.

“7 Mulheres e um Mistério“ transcende a simples resolução de um crime para questionar a natureza das relações humanas e a busca por verdade e reconciliação. É um filme que, através da combinação de um roteiro inteligente, atuações convincentes e uma estética visual vibrante, oferece uma experiência rica e multifacetada, provando ser uma adição valiosa ao cinema italiano contemporâneo.

Filme: 7 Mulheres e um Mistério

Direção: Alessandro Genovesi

Ano: 2021

Gêneros: Mistério/Crime/Comédia

Nota: 9/10