A melhor comédia romântica do século 21 está na Netflix e vai salvar seu dia

“De Repente 30” permanece como um ícone da comédia romântica dos anos 2000, uma obra de Gary Winnick que resiste ao esquecimento ao transportar o público para uma era mágica, quando atingir os trinta anos era um sonho distante. Jennifer Garner desempenha o papel encantador de Jenna, uma espécie de fada dos desejos, evocando nostalgia e charme.

O roteiro de Josh Goldsmith e Cathy Yuspa desvenda as tribulações de Jenna, uma garota de treze anos, atormentada pelos desafios da adolescência. Nesse cenário, Christa B. Allen e Sean Marquette cativam com carisma, guiando a narrativa de forma envolvente. A transição suave entre as fases da vida de Jenna revela a habilidade dos criadores em explorar múltiplas configurações narrativas.

Na festa de aniversário de Jenna, ocorre uma virada inesperada. O sonho de deixar para trás sua imagem de aspirante a popular e se tornar uma das patricinhas da escola é frustrado. Os convidados desaparecem, deixando Jenna sozinha. O filme utiliza a ambientação dos anos 1980 de maneira cativante, com elementos nostálgicos como música, salgadinhos e a tradicional brincadeira “sete minutos no céu”.

O jogo revela um momento crucial, quando Jenna espera um beijo de Chris, mas é surpreendida por Matt. O enredo, de forma inventiva, explora como a menina desprezada se transforma, magicamente, em uma influente editora de moda. A reviravolta na trama destaca a importância de Matt em sua jornada, criando uma narrativa única e envolvente.

O reencontro com Mark, o melhor amigo do passado, acrescenta complexidade à história. Mesmo após quase vinte anos, a intuição de Jenna a leva a buscar a amizade perdida. Mark Ruffalo, com seu carisma magnético, forma uma notável parceria com Jennifer Garner, proporcionando uma das dinâmicas mais marcantes do cinema contemporâneo.

“De Repente 30”, que está na Netflix, é, em sua essência, uma narrativa sobre a eterna batalha entre amizade e amor. Jenna aprende, com dificuldade, que as relações da infância perduram na memória. O filme explora, de maneira sensível, a busca por essas lembranças quando a vida nos desafia. Uma obra que ressoa com a universalidade das experiências humanas e o desejo de retornar aos amores da juventude quando a vida nos machuca.

A jornada de Jenna transcende a comédia romântica convencional, tocando pontos sensíveis da existência humana. A narrativa não apenas celebra o encanto e os desafios da adolescência, mas também lança um olhar afetuoso sobre as escolhas que moldam o curso de uma vida.

A ambientação nos anos 1980 não é apenas um pano de fundo, mas um elemento que enriquece a narrativa, transportando o público para uma época marcante. Os elementos nostálgicos, como a música e os jogos típicos da adolescência, contribuem para a imersão na atmosfera única do filme.

A metamorfose de Jenna, de uma adolescente incompreendida a uma mulher autoconfiante, é conduzida de maneira singular. A trama habilmente explora como as relações genuínas, como a amizade com Matt, desempenham um papel crucial na formação da identidade e na busca pela felicidade.

O filme não se limita a uma narrativa linear; ao contrário, é uma jornada emocional que ressoa com o público. O espectador é convidado a refletir sobre a importância de manter vivas as lembranças da juventude, mesmo diante dos desafios da vida adulta.

Filme: De Repente 30

Direção: Gary Winnick

Ano: 2004

Gênero: Comédia/Romance

Nota: 9/10