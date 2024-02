A história de amor, na Netflix, que marcou uma geração

“A Cinco Passos de Você” utiliza uma fórmula já conhecida: dois jovens artistas atraentes em tela, um deles enfrentando uma doença grave, enquanto o amor floresce diante da iminência da morte. É um recurso infalível para arrancar lágrimas do público.

Sob a direção de Justin Baldoni e o roteiro de Mikki Daughtry e Tobias Iaconis, Haley Lu Richardson e Cole Sprouse dão vida a Stella e Will, respectivamente. Dois adolescentes de 17 anos que se apaixonam em uma ala hospitalar enquanto tratam fibrose cística. A proximidade física entre eles é proibida, pois as bactérias presentes em seus corpos podem ser fatais um para o outro.

O impedimento de toques físicos para um casal apaixonado é uma provação ainda mais cruel. O desejo natural de expressar o afeto através de beijos, abraços e o contato pele a pele é intensificado pela proibição. O amor, por vezes, nos faz ansiar por experiências sensoriais, desde sentir o cheiro do cabelo até escutar os pequenos sinais de vida, como os batimentos cardíacos.

Stella e Will, embora compartilhem a luta contra a fibrose cística, têm personalidades opostas. Stella, enfrentando a doença desde a infância, abraça a vida com uma mentalidade de que cada momento pode ser o último. No entanto, a longa espera por um transplante de pulmão instila nela uma ansiedade por controle, refletida em sua vida meticulosamente planejada.

Will adota uma abordagem mais desafiadora em relação à sua condição. Participando de um tratamento experimental, ele se mostra avesso às regras, talvez como uma forma de desafiar a inevitabilidade da morte. Seu comportamento rebelde, incluindo momentos flagrantes ignorando regras de distanciamento, chama a atenção de Stella.

Desde o primeiro encontro, Will se torna o maior admirador de Stella, imerso em seus vídeos no YouTube que documentam sua jornada com a fibrose cística. Ele descobre detalhes sensíveis sobre o passado dela, como a perda de uma amiga e o peso da culpa por estar viva.

“A Cinco Passos de Você”, disponível na Netflix, pode seguir uma trama previsível, mas a experiência é enriquecida pelas interpretações sólidas dos jovens, embora experientes, Hailey Lu Richardson e Cole Sprouse. Sua habilidade natural eleva o filme, transformando um clichê memorável em uma obra que ressoa emocionalmente, proporcionando um alívio cinematográfico.

O enredo, embora previsível, não compromete a essência do filme, que se destaca principalmente pelas performances autênticas dos talentosos Richardson e Sprouse. A química entre os dois atores contribui significativamente para a verossimilhança do relacionamento entre Stella e Will, tornando cada cena cativante.

Stella, com sua abordagem meticulosa e planejada para a vida, contrasta de maneira fascinante com a atitude rebelde e desafiadora de Will. Essa dinâmica entre os personagens não apenas adiciona complexidade à narrativa, mas também oferece espaço para reflexões sobre a variedade de respostas humanas diante da adversidade.

A história, embora centrada na tragédia da fibrose cística, vai além das limitações físicas dos protagonistas. Explora as nuances emocionais, os medos latentes e as alegrias fugazes que compõem a experiência humana diante da mortalidade iminente. O filme, por meio de seus personagens, nos lembra que a vida é uma tapeçaria complexa de momentos efêmeros, onde o amor e a compreensão podem florescer mesmo nos terrenos mais áridos.

O uso do YouTube como uma plataforma para que Stella compartilhe sua jornada acrescenta uma camada contemporânea à narrativa. A exposição das emoções íntimas por meio da mídia social é um reflexo da nossa sociedade atual, onde a busca pela conexão e compreensão se estende para além das fronteiras físicas.

Em meio à trama de inevitável tragédia, o filme encontra espaço para momentos de leveza e humor, proporcionando uma paleta emocional diversificada. A abordagem equilibrada de temas sérios com elementos mais leves contribui para a riqueza da narrativa, evitando que o filme mergulhe inteiramente na melancolia.

“A Cinco Passos de Você”, na Netflix, não se propõe a reinventar o gênero, mas oferece uma interpretação sincera e tocante de uma história de amor à sombra da doença. Ao invés de se perder em clichês, o filme abraça a autenticidade, transformando um enredo previsível em uma experiência cinematográfica envolvente, onde as emoções fluem genuinamente, sem artifícios exagerados.

Assim, esse filme, embora não se destaque pela originalidade da trama, deixa sua marca pela entrega emocional de seus protagonistas e pela habilidade de encontrar beleza na simplicidade de cada momento compartilhado. Uma obra que transcende as barreiras do romance adolescente, ecoando a fragilidade e a resiliência intrínsecas à condição humana.

Filme: A Cinco Passos de Você

Direção: Justin Baldoni

Ano: 2019

Gênero: Drama/Romance

Nota: 8/10