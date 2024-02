Comédia romântica que vai melhorar instantaneamente seu dia e fazer sua mente flutuar acaba de chegar à Netflix

“Sexy por Acidente”, na Netflix, é definitivamente um filme subestimado. Escrito e dirigido por Abby Kohn e Marc Silverstein, a comédia estrelada por Amy Schumer se aproveita de vários clichês do cinema para criar uma história criativa e perspicaz. Schumer é Renee Bennett, uma mulher fora dos padrões de beleza socialmente impostos. Com baixa autoestima, ela sempre se perguntou como seria ser “bonita” e ter o mundo na palma das suas mãos. Na aula de spinning, ela conhece Mallory (Emily Ratajkowki), uma beldade que chama atenção por onde passa. Renee, que é naturalmente desastrada e tem uma imagem negativa sobre si mesma, sempre pensa estar sendo ignorada ou desprezada por todos por não ser “bonita” o bastante.

Uma noite, ela assiste ao clássico com Tom Hanks, “Quero Ser Grande”. Então, ela tem a ideia de ir até uma fonte de desejos, jogar uma moeda e pedir para ser linda. Assim que faz o pedido, ela se olha no espelho e se dá conta de que o encanto não funcionou. Ela continua exatamente igual. No dia seguinte, na aula de spinning, Renee sofre um acidente e bate a cabeça. Quando acorda, embora tenha exatamente a mesma aparência, ela passa a se enxergar de forma diferente e acredita que o encanto finalmente deu certo. Agora, com uma visão positiva sobre si mesma, ela passa a distorcer as atitudes das pessoas ao seu redor, pensando que todos estão a admirando e desejando.

Com sua autoestima renovada, Renee tem coragem de se candidatar para o emprego que sempre quis e flertar com rapazes na rua. Quando conhece o tímido e fofo Ethan (Rory Scovel), eles saem para um encontro e Renee o surpreende com sua autoconfiança, carisma e personalidade. Ela realmente acredita que Ethan a enxerga como uma beldade, mas ele a vê exatamente como ela é. É a forma como ela vê a si mesma que o encanta.

Renee não apenas consegue o emprego de recepcionista na empresa de produtos de beleza da socialite Avery LeClair (Michelle Williams), como rapidamente conquista a confiança dela e se torna vice-presidente da segunda linha, que produz e comercializa maquiagens com preços mais acessíveis para mulheres comuns.

Seu carisma e inteligência também conquistam Grant LeClair (Tom Hopper), o irmão bonitão de Avery, que tenta seduzí-la em um quarto de hotel durante uma viagem a trabalho. Alçando voos cada vez mais altos por conta da sua autoestima, mas acreditando que o encanto a deixou mais fisicamente bela, Renee começa a ficar arrogante e egoísta, como as pessoas com quem ela trabalha. Também passa a negligenciar suas duas melhores amigas, Vivian (Aidy Bryant) e Jane (Busy Philipps), e seu namorado Ethan. Quando ela própria começa a questionar suas atitudes e a se perguntar quem é, Renee coloca em jogo sua nova personalidade autoconfiante.

Com a mensagem de que a forma como vemos a nós mesmos é que determina se somos ou não belos, felizes, bem-sucedidos ou amados, “Sexy por Acidente” acerta no fato de que nossa autoconfiança pode abrir portas e nos conectar com o mundo. A baixa autoestima nos tranca dentro de nós mesmos e não nos deixa mostrar ao mundo quão incrível realmente somos.

Filme: Sexy por Acidente

Direção: Abby Kohn e Marc Silverstein

Ano: 2018

Gênero: Comédia/Romance

Nota: 9/10