Daisy Ridley vive ex-soldado suspensa fora de prédio com 300 reféns no filme de ação mais assistido do Prime Video no Brasil

“Resgate em Grande Altitude”, filme dirigido por Martin Campbell, acompanha Daisy Ridley, Clive Owen e Taz Skylar em uma situação de crise iniciada durante o evento anual de uma empresa de energia em Londres. A reunião corporativa concentra centenas de convidados em um edifício quando um grupo de ativistas radicais invade o local e assume o controle da celebração. A ação transforma o evento em uma tomada de reféns e coloca a protagonista do lado de fora do prédio, em uma posição incomum para quem precisa intervir.

A personagem central é Joey Locke, uma ex-soldado que trabalha como limpadora de janelas. No momento em que o prédio é tomado, ela está suspensa na fachada, a dezenas de andares de altura. Essa posição a separa fisicamente dos convidados presos no interior, mas também a coloca em um ponto de acesso ao edifício. A história parte desse impasse prático, com uma personagem fora da estrutura enquanto a crise acontece dentro dela.

Ex-soldado fica do lado externo do prédio

Joey está ligada ao prédio pelo trabalho de limpeza externa, não pelo evento ou pela empresa. Ela fica do lado de fora quando o grupo armado ocupa o edifício. O histórico militar da personagem aparece no conflito por meio de sua experiência com combate, armas e deslocamentos em ambiente de risco.

Dentro do edifício, cerca de 300 pessoas ficam sob controle dos invasores. O grupo apresenta a ação como uma tentativa de denunciar corrupção ligada aos responsáveis pelo evento. A situação, porém, não se limita à ocupação do espaço. Entre os envolvidos, surge a ameaça de que a tomada do prédio avance para a morte de reféns, o que altera as condições imediatas da crise para quem está preso no interior e para quem tenta agir a partir do lado externo.

O irmão de Joey está entre as pessoas mantidas no edifício. Essa relação dá à protagonista uma ligação direta com os reféns, sem deslocar o foco da ação principal. A personagem precisa se mover em um cenário vertical, exposta à altura e separada por vidro, cabos e estrutura externa, enquanto o interior do prédio permanece ocupado por pessoas armadas.

Evento corporativo reúne reféns e ativistas armados

A produção usa como ponto de partida um ambiente corporativo de grande circulação. O evento da empresa de energia reúne executivos, convidados e participantes antes de ser interrompido pela ação do grupo radical. O edifício em Londres, associado ao cenário de One Canada Square, aparece como espaço central da crise, com a fachada, os andares internos e o entorno policial ligados ao mesmo acontecimento.

Clive Owen aparece entre os nomes ligados ao grupo que assume o evento. Taz Skylar integra o elenco em personagem associado ao conflito dentro do prédio. Matthew Tuck surge na história como Michael Locke, irmão de Joey e um dos reféns. Outros personagens aparecem no entorno da resposta à situação e fazem parte do mesmo contexto de crise.

Os elementos concretos que movem a história passam por reféns presos, ameaças armadas, risco de explosivos, confrontos físicos e tentativas de circulação em um edifício controlado por invasores. A presença de Joey no exterior estabelece uma dinâmica de deslocamento diferente da ação confinada ao ambiente interno do evento. Enquanto os reféns permanecem dentro do prédio, a protagonista opera em uma área sem acesso convencional e com risco constante de queda.

O longa também trabalha com a diferença entre a ação declarada pelo grupo e a escalada provocada por um integrante disposto a levar a crise a consequências mais graves. O conflito permanece ligado a decisões imediatas, controle de espaço, ameaça aos convidados e possibilidade de intervenção antes que a tomada do edifício resulte em mortes.

A história avança com Joey diante de um prédio tomado, com o irmão entre os reféns e um grupo armado controlando o evento corporativo. O impasse permanece no acesso ao interior, na ameaça contra centenas de pessoas e na tentativa de impedir que a ocupação se transforme em massacre.