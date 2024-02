O que assistir hoje na Netflix? 7 filmes que valem cada centavo da sua assinatura

O Mundo Depois de Nós (2023), Sam Esmail

JoJo Whilden / Netflix

Em um futuro próximo, a sociedade enfrenta as consequências devastadoras das mudanças climáticas, com uma narrativa que se desdobra através dos olhos de um grupo diversificado de personagens. Cada um enfrenta seus próprios desafios e dilemas em um mundo onde os recursos são extremamente limitados e o equilíbrio ecológico está permanentemente alterado. O filme entrelaça histórias pessoais com a grande narrativa da sobrevivência humana, destacando a resiliência, a inovação e o espírito de cooperação necessários para enfrentar uma realidade transformada. Com uma abordagem introspectiva, propõe uma reflexão sobre as escolhas da humanidade, o valor da comunidade e a importância de cuidar do nosso planeta.