Se você gosta de Franz Kafka, vai querer assistir a esse filme que acaba de chegar à Netflix duas vezes

Yorgos Lanthimos tem um fascínio notável por narrativas que desafiam o convencional, mergulhando nas profundezas dos desejos e das peculiaridades humanas. Seu filme “O Lagosta” é um exemplo vívido dessa abordagem, explorando as complexidades das escolhas sociais e individuais através de uma premissa singular: a pressão para encontrar um parceiro sob a ameaça de uma transformação animal.

Esse tema da transformação e da conformidade social já havia sido explorado por Lanthimos em trabalhos anteriores como “Dente Canino”, que retrata a rebelião de jovens contra a autoridade paterna, e “Alpes”, que aborda o luto e a aceitação da perda. Essa linha de questionamento se estende até obras mais recentes como “O Sacrifício do Cervo Sagrado” e “A Favorita”, esta última uma sátira aos jogos de poder na corte inglesa do século 18.

Ao lado do co-roteirista Efthimis Filippou, Lanthimos constrói em “O Lagosta” um cenário onde o absurdo e o poético se entrelaçam para criticar a superficialidade das relações humanas e a tirania das emoções. O enredo se desenrola em um hotel enigmático onde os solteiros têm um prazo para encontrar um novo amor, sob pena de serem transformados em animais.

O protagonista, interpretado por Colin Farrell, escolhe se tornar uma lagosta pela longevidade e pela nobreza que acredita que o sangue azul do animal simboliza. A narrativa se estende para além dessa escolha, abrindo espaço para a personagem de Rachel Weisz contar a história de sua jornada, enquanto outros personagens, como os interpretados por John C. Reilly e Ben Whishaw, adicionam camadas à trama. Olivia Colman, no papel de gerente do hotel, embora secundária, traz uma dimensão adicional à história, que culmina na decisão do protagonista de definir seu próprio destino, fechando a trama com uma reflexão sobre autonomia e identidade.

Filme: O Lagosta

Direção: Yorgos Lanthimos

Ano: 2015

Gêneros: Romance/Comédia/Drama

Nota: 8/10