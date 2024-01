Na era digital, os relacionamentos virtuais espelham a complexidade das interações humanas, oscilando entre a harmonia inicial e os inevitáveis desencontros que marcam seu término. O filme “Her”, dirigido por Spike Jonze e estrelado por Joaquin Phoenix, explora essa dinâmica por meio da jornada de um escritor solitário que se encanta por uma inteligência artificial, Samantha, sem se dar conta das armadilhas emocionais que essa relação sem forma física pode esconder.

A trama se desenrola em um cenário onde a comunicação excessiva paradoxalmente amplifica a sensação de isolamento, capturando o dilema contemporâneo de estar incessantemente conectado, mas profundamente só.

Samantha, cuja voz é magistralmente interpretada por Scarlett Johansson, representa um futuro onde entidades incorpóreas habitam o limbo das palavras digitais, deixando rastros de relações humanas fragmentadas. Essa nova realidade virtual se torna um refúgio para almas perdidas em meio a relações desgastadas e amizades esfaceladas, evidenciando uma sociedade onde o contato humano direto se torna cada vez mais obsoleto.

O protagonista, imerso em um mundo de diálogos internos e externos que mais parecem monólogos, encontra em Samantha um oásis de compreensão e afeto, embora artificial.

A estética do filme evoca as obras de Edward Hopper, pintando um retrato visual de isolamento e alienação com suas paletas de cores suaves e cenários desolados. Essa escolha artística faz um paralelo interessante com o clássico “Fahrenheit 451” de François Truffaut, onde a busca por conexões autênticas em meio a uma sociedade distópica ressoa com a jornada do personagem de Phoenix em busca de significado através de sua relação com Samantha.

A paisagem urbana estéril e as cenas em trens e estações silenciosas sublinham a sensação de distanciamento que permeia o filme, criando uma ponte entre as visões de Jonze e Truffaut sobre a tecnologia e a alienação humana.

A trama, na Netflix, se aprofunda na reflexão sobre a essência da comunicação e do amor na era digital, questionando se a linguagem, seja ela real ou virtual, pode de fato substituir a experiência tangível das relações humanas.

O escritor, criticado por sua ex-esposa por se refugiar em um relacionamento com uma IA, confronta a dura realidade de que seus erros o mantêm preso a um ciclo de desilusões amorosas, evidenciando a complexidade de manter conexões genuínas em um mundo cada vez mais mediado pela tecnologia.

A narrativa se entrelaça com a história de uma amiga, interpretada por Amy Adams, que também se vê enredada na ilusão de um amor virtual após o fim de seu casamento. A decisão de seu ex-marido de adotar um voto de silêncio simboliza um contraponto radical à incessante busca por conexão através da voz, sugerindo que, em um mundo saturado de palavras vazias, talvez o silêncio revele as verdades mais profundas sobre o amor e a conexão humana.

Essa reflexão culmina em uma narrativa que desafia o espectador a repensar as formas de comunicação e relacionamento na era digital, traçando um caminho íntimo através das complexidades do coração humano em busca de autenticidade em um mundo cada vez mais artificial.

Filme: Her

Direção: Spike Jonze

Ano: 2013

Gênero: Romance/Ficção Científica

Nota: 10/10