3 estreias imperdíveis da semana na Netflix

Papai Pirata (2019), Humberto Hinojosa Ozcariz

Divulgação / Tigre Pictures

Ian, um adolescente de uma família abastada, descobre que André, uma antiga estrela de novela e atual proprietário alcoólatra de um negócio decadente de mascotes, é seu verdadeiro pai. Determinado a reestruturar sua vida, Ian decide trabalhar para ele. Ele se depara com um ambiente habitado por pessoas extravagantes que passam o dia disfarçadas de mascotes, revelando uma perspectiva inusitada sobre o significado verdadeiro da paternidade. Ao se envolver com André e sua peculiar empresa, Ian se depara com um mundo peculiar e colorido, onde as personagens se escondem atrás de trajes de mascotes. Enquanto trabalha nesse ambiente peculiar, Ian não apenas tenta se reconectar com seu pai, mas também enfrenta desafios inesperados e descobre lições valiosas sobre a vida.