Filme na Netflix vai lavar sua alma e fazer você acreditar em milagres

Em “50%”, dirigido por Jonathan Levine, a jornada de um homem diante de um diagnóstico de câncer é retratada com uma sinceridade brutal. Inspirado na própria luta de Will Reiser contra um tumor maligno na coluna, o filme nos leva ao mundo de Adam, um jovem profissional de rádio em Seattle, interpretado com uma vulnerabilidade crua por Joseph Gordon-Levitt. A narrativa aborda não apenas a luta física contra a doença, mas também o turbilhão emocional que acompanha a jornada de Adam.

Levine escolhe um caminho não convencional ao retratar a experiência do câncer, longe dos estereótipos de heroísmo ou piedade frequentemente vistos em histórias semelhantes. Em vez disso, o filme se aprofunda no impacto psicológico da doença em Adam, um homem que se considerava um modelo de saúde e cuja vida é subitamente desestabilizada pelo diagnóstico inesperado. Sua jornada é marcada por altos e baixos, desde o desgosto com a namorada descompromissada, papel de Bryce Dallas Howard, até a relação tensa com sua mãe protetora, interpretada por Anjelica Huston.

Adam se encontra em um estado de negação e revolta, lutando para aceitar a realidade de sua condição. A presença de Kyle, seu melhor amigo interpretado por Seth Rogen, introduz um elemento de humor e leveza à trama, oferecendo um contraponto necessário à gravidade do tema. A interação entre os dois oferece momentos genuínos de riso e camaradagem, trazendo humanidade à experiência de Adam.

A complexidade do filme é reforçada com a introdução de Katherine, uma jovem terapeuta interpretada por Anna Kendrick. Embora inexperiente, ela traz uma nova perspectiva ao tratamento de Adam, desafiando-o a confrontar suas emoções e medos. O relacionamento deles evolui de maneira orgânica, trazendo nuances de romance e autodescoberta.

“50%” não se esquiva da realidade brutal do câncer, mas também celebra os pequenos triunfos e as lições aprendidas ao longo do caminho. O filme equilibra habilmente momentos de humor, tristeza e reflexão, capturando a essência da luta humana contra adversidades imprevisíveis. Em vez de cair em desespero, Adam encontra força em sua vulnerabilidade, aprendendo a navegar em um mundo onde a certeza é uma ilusão e a resiliência é a chave para a sobrevivência.

Filme: 50%

Direção: Jonathan Levine

Ano: 2011

Gêneros: Comédia/Drama

Nota: 9/10