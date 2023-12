O filme que deu o Oscar para Will Smith por sua atuação brilhante está no Prime Video

“King Richard – Criando Campeãs” deu para Will Smith seu primeiro e único Oscar de Melhor Ator. Ele também faturou o prêmio na mesma categoria no Critics Choice. Lançado em 2021, com enredo de Zach Baylin (“Creed III” e “Gran Turismo – De Jogador a Corredor) e direção de Reinaldo Marcus Green (“Stone Car), o longa-metragem narra parte da vida de Richard Williams e de suas filhas, que viriam a se tornar duas das maiores tenistas do mundo, Venus e Serena Williams.

Pais que moldaram seus filhos para o sucesso nem sempre fizeram isso da maneira correta e, por suas escolhas, Richard Williams foi bastante julgado. Tachado como oportunista, exibicionista e como alguém que queria promover a si mesmo às custas das filhas, Richard, interpretado por Will Smith no filme de Green, é retratado de maneira até positiva, embora alguns aspectos complexos de sua personalidade não sejam totalmente escondidos. O enredo não explica como Richard se tornou um habilidoso tenista ao ponto de conseguir treinar suas filhas para se tornarem as melhores, nem esclarece como foi sua história de vida, embora, por um breve momento, ele conte para Venus e Serena (Saniyya Sidney e Demi Singleton, respectivamente) sobre ter sido abandonado por seu pai. Dito isso, fiz minha própria pesquisa e descobri que ele foi treinado por um homem conhecido por Old Whiskey. Em um ponto de sua vida, Richard redigiu um plano de 85 páginas para transformar suas filhas em tenistas profissionais.

Antes de se casar com a mãe de Venus e Serena, Oracene (Aunjanue Ellis-Taylor), ele foi casado com outra mulher, com quem teve cinco filhos. Richard abandonou sua família com a desculpa de que sairia para comprar uma bicicleta para um dos filhos. Anos depois, com Oracene, que já tinha três filhas de outro casamento, os dois tiveram Venus e Serena. Com as duas garotas, Richard teve a chance de ser um pai presente e de transformar as vidas delas, como deixou de fazer com seus outros filhos.

Quando as duas meninas tinham entre cinco e seis anos de idade, já eram treinadas pelo pai para jogar tênis. A princípio, ele as inscreveu em uma escola, mas depois decidiu treiná-las por conta própria em quadras públicas de Compton, subúrbio da Califórnia, onde moravam. O trajeto de Venus e Serena para o sucesso foi árduo e com percalços, claro. Sair de uma vida de pobreza e de um bairro violento não é fácil. Richard fazia as filhas treinarem debaixo de chuva, muitas vezes à noite e exaustivamente. No filme, a Assistência Social chega à casa dos Williams com a polícia para conferir se as meninas sofriam maus-tratos.

Um homem que dificilmente reconhecia seus erros e se achava o dono da razão, Richard conseguiu bons contratos para Venus e Serena, mas as deixou fora de torneios juvenis durante anos, uma decisão que deixou o treinador Rick Macci enfurecido. Por ter opiniões tão contraditórias e um autoritarismo inflado, seria difícil interpretá-lo sem despertar antipatia do público, mas Will Smith o faz com tanta clareza e sensibilidade, que consegue dissipar nossos julgamentos e atrair simpatia. Boa parte do comportamento defensivo de Richard se deu por sua experiência de uma vida de miséria e por ter sido vítima frequente de violência e racismo. Nascido e crescido na Luisiana quando a Ku Klux Klan aterrorizava comunidades negras, sua compreensão da dureza do mundo em relação a pessoas de cor é muito claro. Por isso, sua obsessão inabalável em proteger suas filhas e transformá-las em sucesso.

Will Smith, que ganhou um salário de 40 milhões pelo filme, dividiu o valor com o restante do elenco. Infelizmente, na mesma cerimônia em que foi laureado, o ator também foi cancelado pelo público depois de perder o controle emocional e agredir o humorista Chris Rock, depois de uma piada dirigida Jada Smith. Desde então, ele teve seus trabalhos cancelados. Gravou apenas “Emancipation – Uma História de Liberdade”. Recentemente, o próprio Richard Williams deu uma entrevista dizendo que já está na hora de as pessoas perdoarem Will Smith. Eu concordo.

Filme: King Richard – Criando Campeãs

Direção: Reinaldo Marcus Green

Ano: 2021

Gênero: Drama/Biografia/Esporte

Nota: 9/10