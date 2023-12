Obra-prima com Mads Mikkelsen, ganhadora do Oscar e aplaudida de pé nos cinemas, chegou à Netflix

“Druk — Mais uma Rodada” (2020), dirigido por Thomas Vinterberg, aborda a experiência de quatro professores de ensino médio que embarcam em um experimento social de manter um nível constante de álcool em seus sistemas durante o dia de trabalho. O filme, atuado de forma crível e envolvente, explora as complexidades do alcoolismo e suas consequências na vida pessoal e profissional.

O roteiro, coescrito por Vinterberg e Tobias Lindholm, apresenta uma narrativa que oscila entre o humor e a melancolia. Há momentos de alegria genuína e liberação, mas estes são frequentemente ofuscados por cenas que retratam o lado obscuro do vício. O equilíbrio entre esses dois extremos é habilmente mantido, oferecendo uma perspectiva equilibrada sobre o tema.

Mads Mikkelsen, em um papel central como Martin, oferece uma atuação notável. Sua performance capta de maneira eficaz a transformação de um homem desanimado e apático para alguém que redescobre uma paixão pela vida — embora de maneira problemática. A evolução de seu personagem é tanto sutil quanto profundamente impactante.

A cinematografia de Sturla Brandth Grøvlen realça a narrativa, alternando entre cenas dinâmicas e outras mais introspectivas. As sequências de festa são particularmente notáveis, capturando a euforia e o caos que acompanham a embriaguez. Em contraste, os momentos de reflexão são tratados com uma quietude que acentua a introspecção dos personagens.

A trilha sonora, que varia de peças clássicas a músicas contemporâneas, complementa as cenas, adicionando uma camada adicional de emoção. Ela não apenas ajuda a estabelecer o tom, mas também serve como um reflexo do estado de espírito dos personagens.

O filme também se destaca na construção dos personagens secundários. Cada um dos três amigos de Martin é bem desenvolvido, com suas próprias lutas e revelações. Isso cria uma dinâmica de grupo interessante e adiciona profundidade ao enredo, evitando que a narrativa se concentre exclusivamente em um único ponto de vista.

No entanto, “Druk — Mais uma Rodada” não é isento de falhas. Alguns elementos da história parecem pouco explorados, e certos aspectos do experimento com álcool poderiam ter sido mais aprofundados. Estes momentos, embora não diminuam significativamente o impacto geral do filme, deixam uma sensação de que algo mais poderia ter sido explorado.

“Druk — Mais uma Rodada” é um filme que provoca reflexão, oferecendo uma visão honesta e muitas vezes desconfortável do uso do álcool e de seus efeitos na vida humana. Vinterberg apresenta um trabalho que é ao mesmo tempo divertido e provocador, levantando questões importantes sobre felicidade, satisfação e autoengano.

Filme: Druk — Mais Uma Rodada

Direção: Thomas Vinterberg

Ano: 2020

Gênero: Drama

Nota: 10