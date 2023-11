Você precisa assistir agora ao romance doce e encantador que acaba de chegar na Netflix e que é uma cura para seu coração

Quem nunca escolheu o filme mais bobinho e clichê do mundo em um dia estressante que atire a primeira pedra. Um poster que te faça sentir confortável, um título que dê a certeza de que você poderá descansar seu coração por alguns momentos. Mesmo que brevemente, o cinema tem o poder de nos alavancar da mais cruel e dura realidade e nos enfiar em um mundo cheio de fantasia e encanto. Colocar o cérebro em modo repouso e simplesmente mergulhar em algo simples e puro não é uma frivolidade, é um autocuidado. E acredite, é extremamente necessário para sua saúde.

“Nos Vemos em Vênus”, filme do experiente cineasta espanhol Joaquín Llamas é esse tipo de abstração. Um comfort movie capaz de encher seu dia com doçura e ingenuidade, o enredo gira em torno de Mia (Virginia Gardner) e Kyle (Alex Aiono), dois adolescentes que estão terminando o ensino médio e passando por um período de transição para a vida adulta.

Ambos estão atravessando momentos difíceis de suas vidas. Kyle estava dirigindo o carro quando um acidente gravíssimo aconteceu e tirou a vida de um amigo. Em um abismo emocional, ele pensa constantemente em desistir da própria existência. Mia é uma menina órfã que cresceu pulando de lar em lar e sonha em encontrar sua mãe biológica. Após se conhecerem em um parque, Mia propõe que Kyle faça uma viagem com ela para a Andaluzia, onde acredita que conseguirá rastrear sua mãe. Kyle resiste, mas acaba aceitando a oferta.

Depois de aterrissarem na Espanha, eles alugam uma van e colocam o pé na estrada em busca da mãe de Mia, mas há várias pessoas em sua lista com o mesmo nome e sobrenome. Ela deve persistir até encontrar qual delas é a verdadeira. Faladeira, otimista e efusiva, sua personalidade acaba contrastando com a de Kyle, que além de ranzinza, passa por um momento de introspecção. É difícil até que ela consiga penetrar o coração do rapaz e despertar algum tipo de empatia.

Mas pouco a pouco a convivência vai mostrando que eles possuem mais em comum do que imaginam. Ambos precisam se curar de feridas muito profundas. Para Mia, essas dores incluem rejeição, abandono e solidão. Para Kyle, culpa, responsabilidade e autoperdão. Conforme compartilham seus dias e suas amarguras, eles também aprendem a dividir suas conquistas, alegrias e amor. Não demora para que eles encontrem conexão um com o outro.

“Nos Vemos em Vênus” não tem nenhum enredo único, complexo e diferente de tudo que você já viu. Pelo contrário, junte “Cartas Para Julieta”, “A Culpa é das Estrelas”, “Viver Duas Vezes” e outros filmes similares em um caldeirão e você vai ter este romance de Llamas, que se parece com muita coisa que já existe por aí. Mas isso não o invalida. Afinal, alguns comfort movies dando bobeira nos momentos em que precisarmos de alento e descanso nunca são demais. Fofinho, leve, bobinho e despretensioso, este filme com certeza vai agradar muita gente. Destaque para atuação cativante e vibrante de Virginia Gardner.

Filme: Nos Vemos em Vênus

Direção: Joaquín Llamas

Ano: 2023

Gênero: Romance/Drama

Nota: 8/10