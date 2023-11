O filme que virou fenômeno mundial de audiência na Netflix

Tubarões são certamente assustadores, mas depois que o thriller “Tubarão”, de Steven Spielberg, foi lançado em 1975, estes animais de dentes pontudos e altamente mortais se tornaram o pior pesadelo de muita gente. O sucesso da franquia foi tão gigantesco que os tubarões tomaram conta do imaginário popular despertando a fobia até de quem raramente vai à praia. Sem sombra de dúvidas, estes predadores têm muitos recursos macabros de caça, como suas camadas de dentinhos, sua cabeça pequenina e achatada que melhora sua hidrodinâmica, sua velocidade que chega a alcançar 25 quilômetros por hora, sua visão de longa distância que permite enxergar suas presas até mesmo a 600 metros, e sua sensibilidade para reconhecer a vibração de outros corpos na água.

Dezenas de filmes inspirados em “Tubarão” foram lançados, além, claro, das sequências que seguiram o primeiro longa da franquia. De lá para cá não só os tubarões como outros animais da água, crocodilos e piranhas, também foram transformados em vilões nas telas. Em “Terror nas Profundezas”, thriller do cineasta britânico Marcus Adams, lançado em 2023, os tubarões também são o pavor dos protagonistas, o casal Naomi (Mãdãlina Ghenea) e Jackson (Ed Westwick). Ela é uma mergulhadora profissional que passeia pelas águas límpidas dos cenários pitorescos caribenhos. A caminho de Granada à bordo de um iate para encontrar seu noivo, ela se depara com o pedido de socorro de dois sobreviventes de um barco que explodiu e afundou.

Maria (Macarena Gómez) e Tomas (John-Paul Pace) parecem suspeitos desde o princípio aos olhos do público, porque agem desconfiadamente e têm uma atitude agressiva. Eles não permitem que Naomi peça ajuda da guarda-costeira pelo rádio, porque afirmam ser refugiados. Maria pede ajuda para resgatar seu irmão, que ficou preso no barco naufragado. Embora não acredite na possibilidade de sobreviventes, Naomi está disposta a ajudar a procurar o rapaz, mesmo que só encontre seu cadáver. Então ela desce acompanhada de Tomas e, surpreendentemente encontra José (Stany Coppet) vivo.

No entanto, o retorno para o iate é mais difícil que o esperado, porque o trio se depara com tubarões famintos no fundo do oceano. Quando Naomi e José retornam à superfície, já sem Tomas que virou banquete das feras, a protagonista do filme se vê diante de dois antagonistas nos quais precisa se safar: os tubarões e Maria e José, que na verdade são traficantes impiedosos que a fazem de refém.

Enquanto isso, Jackson, que não consegue mobilizar nenhuma autoridade para sair em busca de sua amada, decide pegar um barco e encontrá-la no lugar indicado pelo GPS. Lá ele se depara com a situação delicada e, junto com Naomi, precisa encontrar uma forma de sobreviver aos muitos vilões que os rodeiam.

O filme de Adams peca ao usar hispânicos, um estereótipo um tanto xenófobo, para encarnar os criminosos. Além disso, falta profundidade tanto nos personagens quanto no enredo, que não oferece nada além de uma situação de tensão bastante previsível e superficial e que não consegue deixar o espectador envolvido. “Terror nas Profundezas” não é um filme espetacular e não chega, nem de longe, aos pés de um “Tubarão”, mas cai nas graças de muita gente que está aqui pelo entretenimento despretensioso.

Filme: Terror nas Profundezas

Direção: Marcus Adams

Ano: 2023

Gênero: Terror / Suspense

Nota: 7/10