Docemente agradável, comédia romântica na Apple TV vai te fazer querer ficar em casa no fim de semana

Sofia Coppola parece sempre explorar a própria intimidade em suas obras. É como se seus trabalhos nos levassem por um tour dentro de sua própria vida. Claro, de forma muito metaforizada e até abstrata. Com seu divertido trabalho “On The Rocks” não foi diferente. O roteiro foi escrito enquanto ela própria sentia que tinha crises de identidade e se sentia meio travada criativamente. No longa-metragem, sua protagonista, Laura (Rashida Jones), é uma escritora, mãe e esposa, que sofrendo para terminar uma de suas histórias também começa a questionar sobre si mesma. Ela se sente entediada e entediante e, ao mesmo tempo, não sabe o que fazer para mudar sua vida. Enquanto isso, seu marido Dean (Marlon Wayans) parece cada vez mais bem-sucedido profissionalmente, constantemente fora de casa devido a viagens de trabalho e bem íntimo de sua colega de trabalho, Fiona (Jessica Henwick).

Fiona, claro, é atraente. Mas não é a presença nova de uma mulher sedutora que deixa Laura insegura. O marido parece desinteressado perto dela. Sempre focado no trabalho, a relação perdeu o romantismo e o brilho. Quando Laura encontra a necessaire de Fiona dentro da mala do marido, a desconfiança parece encorpar. Dean justifica que a bolsa não coube dentro da mala de Fiona, que o pediu o favor de guardá-la em sua própria bagagem. Não muito convencida da explicação do marido, ela desabafa com seu pai, o playboy nova-iorquino e mulherengo Felix (Bill Murray), que imediatamente acredita que a filha está sendo traída. Felix a convence de investigar a vida de Dean.

Fiona está tão entediada que acaba comprando a ideia do pai, com quem se encontra ocasionalmente em restaurante para longos bate-papos. Os dois tentam manter a conexão familiar, enquanto Laura tenta mudar seus modos antiquados e machistas. Claro, há uma diferença geracional que faz com que Felix acredite que mulheres ainda precisam se comportar de determinada forma para agradar os homens. Ele também não consegue se controlar quando vê uma jovem atraente por perto, sempre tentando ser galanteador, mas sendo, quase sempre, inconveniente. Apesar disso, o personagem é complexo, porque apesar desses modos que nos causam aversão, Felix também é um homem brincalhão, generoso, de boas intenções e que quer ajudar e defender a filha. Às vezes ele é um bom conselheiro, mas em muitas, ele acaba alimentando paranoias e inseguranças infundadas.

Quando Dean comunica uma viagem de última hora para um congresso no México, na companhia de Fiona, Felix imediatamente diz para Laura que eles precisam pegar um voo até lá para descobrir se existe mesmo traição. Apesar de uma resistência inicial, Laura acaba concordando com a aventura e os dois seguem para o país vizinho para espionar Dean.

O desfecho fica por conta de vocês descobrirem. No entanto, posso dizer que essa comédia observacional, que também inclui drama familiar e um pouco de espionagem, é uma divertida jornada de 96 minutos na qual muita gente pode se identificar. Além disso, “On The Rocks” parece se comunicar com outras obras de Sofia Copolla, trazendo elementos de filmes como “Somewhere” (sobre conexão entre pai e filha), “Maria Antonieta” (com figurinos que comunicam a personalidade de seus personagens), e “Encontros e Despedidas”, com uma fotografia realista e quase documental.

Sofia nem sempre agrada a crítica, mas seu talento é inegável, afinal, seus filmes nunca parecem cópias do trabalho de seu pai ou de outros cineastas. Ela sempre busca originalidade, nos oferecendo obras incrivelmente autênticas e que não se parecem com nenhuma outra coisa que já tenhamos visto antes.

Filme: On the Rocks

Direção: Sofia Coppola

Ano: 2020

Gênero: Drama/Comédia/Romance

Nota: 9/10