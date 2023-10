A história de amor da Netflix assistida por 155 milhões de pessoas

Viver o amor em sua forma mais pura, desprovido de artifícios e imerso nas trivialidades do cotidiano, é uma dádiva rara e preciosa. Trata-se de uma jornada de intimidade que se desdobra em silenciosos gestos de carinho e compreensão, resistindo ao desgaste do tempo e às tempestades da vida. No entanto, quando esse amor é negligenciado ou relegado a um plano inferior, surge uma perversidade sutil, um desrespeito à sua essência sagrada. Em “Continência ao Amor”, Elizabeth Allen Rosenbaum celebra esse sentimento sem pretensões, com uma delicadeza que homenageia sua capacidade de cura e redenção, mesmo nas circunstâncias mais adversas.

Rosenbaum, com sensibilidade aguçada, não recua diante do clichê, mas o reinventa, explorando a tenacidade do amor, especialmente em tempos sombrios de guerra. Sua narrativa, construída a partir da obra literária de Tess Wakefield e habilmente adaptada por Kyle Jarrow e Liz W. Garcia, captura uma visão crua do amor — frágil e vacilante em seu início, como uma criatura vulnerável que demanda cuidado excepcional. Essa abordagem reflete a complexidade da emoção, frequentemente mal interpretada e subestimada, mas intrinsecamente poderosa e reveladora em sua forma mais genuína.

Sofia Carson, embora um produto do universo Disney, surpreende com uma atuação que, sem ser revolucionária, possui uma honestidade crível. Sua personagem, Cassandra, encapsula a ambição e a tenacidade emblemáticas de tantos sonhadores, revelando um lado obscuro ao enfrentar adversidades avassaladoras. A descoberta de sua doença desencadeia uma luta pela sobrevivência que é tanto física quanto emocional, expondo falhas do sistema e a resiliência humana diante do desespero. A trama ganha mais profundidade com a entrada de Luke, interpretado por Nicholas Galitzine, cujas motivações, embora inicialmente egoístas, evoluem à medida que ele e Cassandra se confrontam com a realidade de suas escolhas.

“Continência ao Amor” faz mais do que apenas contar uma história; ele nos conduz à reflexão sobre as imperfeições inerentes a todos nós. A obra não se esquiva de mostrar a desordem dos relacionamentos, onde a violência e a paranoia são retratadas com franqueza desconcertante, ecoando dinâmicas tumultuadas presentes em filmes como “Uma Mulher sob Influência”. Mesmo sem alcançar o patamar de mestria de diretores como John Cassavetes, Rosenbaum navega habilmente entre o romance e o drama, apresentando uma história que, em sua conclusão, prova-se gratificante e profundamente humana.

Por meio de suas nuances, atuações autênticas e uma direção que honra a simplicidade do coração humano, “Continência ao Amor” é uma experiência cinematográfica que ressoa muito além dos créditos finais. Não aspira ser uma obra de arte inovadora, mas sim uma reflexão sincera sobre o amor, em todas as suas formas tortuosas, capaz de inspirar esperança e empatia em seu público.

Filme: Continência ao Amor

Direção: Elizabeth Allen Rosenbaum

Ano: 2022

Gêneros: Romance/Drama

Nota: 8/10