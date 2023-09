O crítico de críticos

O crítico em geral é um cara que adora dizer que bom mesmo não é o livro, filme, série, quadro, peça que todo mundo gostou, bom mesmo é o que só ele conhece.

O sujeito que escreve críticas de cinema, teatro, programas de TV, séries, livros, manuais de instrução e bulas de remédios é um dos poucos seres humanos que pode escrever o que quiser, sem medo da crítica. Ele talvez só tenha um pequeno receio de que o autor passe a odiá-lo depois de sua crítica. Ou talvez seja o contrário: o seu medo é justamente de não ter sido tão contundente a ponto de o autor ter vontade de o esfolar.

Está faltando um crítico de críticos. A crítica do filme sairia no jornal e no dia seguinte viria a crítica da crítica. Mas essa nova profissão de crítico de crítico de cinema tem que ser criada rápido, antes que os jornais e o cinema acabem.

A vantagem de um crítico de crítico de teatro é que, muitas vezes ele nem precisa se dar ao trabalho de assistir à peça, basta ler a crítica. Se bem que tem algumas críticas que são tão confusas e mal escritas que a gente fica pensando que talvez o próprio crítico não tenha ido ao teatro também. Para que perder tempo se a crítica já estava pronta?

Já o crítico de crítico de livros tem o trabalho facilitado, pois se no Brasil pouca gente lê livros, muito menos gente lê críticas de livros, ou seja, o crítico de crítico de livros pode escrever qualquer bobagem que quase ninguém vai prestar atenção.

Outro profissional que está faltando no mercado é o comentarista de comentaristas de futebol. A gente assiste ao jogo do nosso time, tendo que aguentar não só os erros do lateral esquerdo e as falhas do goleiro, mas também as bobagens absurdas que os comentaristas, que invariavelmente torcem para o time adversário, falam sobre o nosso time. Se assim que os comentaristas falassem as suas besteiras, o narrador chamasse o comentarista de comentaristas, talvez as transmissões melhorassem.

No futebol, também há necessidade urgente de um comentarista de comentaristas de arbitragens e, principalmente, de um VAR de VAR.