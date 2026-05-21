Curta! Festival terá quatro mostras competitivas em 2026

Com duas novas mostras, festival reúne longas, curtas, séries e documentários brasileiros em programação gratuita para todo o país.

O Curta! Festival — Documentários e Ficções BR realizará sua quarta edição em 2026 com quatro mostras competitivas. O evento terá exibição online e gratuita para todo o país entre 1º de junho e 1º de julho.

A edição reúne mais de 50 produções brasileiras, entre documentários, filmes de ficção, séries, animações, curtas-metragens e títulos do cinema nacional de diferentes períodos. A premiação total será superior a R$ 170 mil, distribuída entre os vencedores das mostras.

Neste ano, o festival passa a incluir duas novas mostras: Brasiliana e Porta Curtas. Elas se somam às mostras Produção Canal Curta! e Outras Janelas, já presentes na programação do evento.

Novas mostras reúnem longas e curtas brasileiros

O Curta! Festival é apresentado pela Claro, por meio da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura. O evento tem patrocínio da Claro e apoio da Academia Internacional de Cinema, Estação NET, Quanta, RioFilme, Start Locadora, Revista de CINEMA, Associação Brasileira de Cinematografia e Revista Bula.

A mostra Brasiliana será composta por 14 filmes de ficção nacional disponíveis no streaming Brasiliana TV. A seleção reúne obras produzidas dos anos 1970 aos dias atuais. Entre os títulos estão “Dona Flor e Seus Dois Maridos”, de Bruno Barreto; “Bye Bye Brasil”, de Cacá Diegues; “A Hora da Estrela”, de Suzana Amaral; e “Saneamento Básico, o Filme”, de Jorge Furtado.

A mostra Porta Curtas terá 17 curtas-metragens de ficção, documentário e animação. A programação será dividida em duas classificações. A primeira é competitiva e reúne dez filmes de realizadores em ascensão. Entre eles estão “Eu, Negra”, de Juh Almeida, sobre identidade e pertencimento; “O Condutor da Cabine”, de Cristiano Burlan, sobre projecionistas de cinema; e “Vão das Almas”, de Santiago Dellape e Edileuza Penha de Souza, sobre mitos e tradições do Quilombo Kalunga.

A segunda classificação da mostra Porta Curtas será chamada “Pérolas do Acervo” e terá sete produções do curta-metragem brasileiro. Entre os filmes estão “Ilha das Flores”, de Jorge Furtado, de 1989; “Recife Frio”, de Kleber Mendonça Filho, de 2009; “Nelson Cavaquinho”, de Leon Hirszman, de 1969; e “A Dama do Estácio”, de Paulo Thiago, de 1968.

Nas mostras Brasiliana e Porta Curtas, os vencedores serão escolhidos pelo voto do público. Os streamings Brasiliana TV e Porta Curtas fazem parte do Grupo Curta! e estão disponíveis na Claro tv+.

Produção Canal Curta! terá 20 obras

A mostra Produção Canal Curta! terá 20 produções divididas nas áreas de Artes e Humanidades. Os filmes e séries foram viabilizados pelo Fundo Setorial do Audiovisual e exibidos no Canal Curta! entre junho de 2025 e maio de 2026. Nessa mostra, o público define os finalistas, e um júri especializado escolhe os vencedores.

Entre as produções selecionadas estão “O Brasil que Não Houve — As Aventuras do Barão de Itararé no Reino de Getúlio Vargas”, de Arnaldo Branco e Renato Terra. O documentário apresenta uma retrospectiva da política brasileira a partir da trajetória do jornalista Aparício Torelly, conhecido como Barão de Itararé.

Também integra a mostra “Paraíso”, de Ana Rieper, que aborda a herança colonial nas instituições e na sociedade brasileira a partir de três elementos: escravidão, latifúndio e família patriarcal.

A série “Fronteiras da Memória”, de Stela Grissoti, também está na programação. Em três episódios, a produção trata da violência e dos traumas das ditaduras militares na Argentina, no Brasil e no Chile, com relatos e experiências sobre como os países lidam com a memória desse período.

A mostra inclui ainda produções sobre nomes da música brasileira. “Cazuza: Boas Novas”, de Nilo Romero e Roberto Moret, apresenta imagens inéditas da produção dos três últimos álbuns do cantor e de seus últimos anos. A segunda temporada de “Os Ímpares”, de Isis Mello e Henrique Alqualo, aborda obras de Rita Lee, Dona Ivone Lara, Odair José e outros artistas.

Também faz parte da seleção a terceira temporada de “Grandes Cenas”, de Ana Luiza Azevedo e Vicente Moreno. A série tem dez episódios e analisa filmes brasileiros a partir de uma cena específica. Entre os títulos abordados estão “Medida Provisória” e “O Auto da Compadecida”.

Outras Janelas reúne documentários recentes

A mostra Outras Janelas reúne filmes e séries documentais brasileiros produzidos a partir de 2023. As obras podem ter tido ou não exibição anterior em TV ou streaming. A mostra é organizada em torno das áreas temáticas da programação do Curta!: Música, Artes, Cena & Cinema, Pensamento e História & Sociedade.

Segundo o material de divulgação do festival, a seleção da mostra Outras Janelas foi feita pela curadoria do Curta! com base em critérios como relevância dentro das áreas indicadas, qualidade técnica e artística, originalidade e inovação na abordagem do tema. Essa foi a única mostra com inscrições abertas ao público.

Entre os títulos selecionados estão “Fernanda Abreu — Da Lata 30 Anos”, de Paula Severo; “Antes Que Me Esqueçam, Meu Nome é Edy Star”, de Fernando Moraes; e “Agudás, os ‘Brasileiros do Benin’”, de Aída Marques.

O documentário “Antes Que Me Esqueçam, Meu Nome é Edy Star” aborda a trajetória do artista juazeirense Edy Star e a contracultura underground brasileira entre os anos 1960 e 1980. A produção inclui depoimento de Caetano Veloso.

“Agudás, os ‘Brasileiros do Benin’” trata de vestígios culturais e contradições associados a três séculos de relação histórica entre o Brasil e países da África. O filme acompanha histórias de descendentes de africanos escravizados no Brasil que retornaram ao continente africano após a Abolição.

Além da programação online, o festival terá atividades presenciais em agosto. Entre os dias 3 e 6 de agosto, serão realizadas sessões de filmes em finalização com diretores e montadores, além de masterclasses com realizadores. A cerimônia de premiação está marcada para 7 de agosto.

O Grupo Curta! reúne o Canal Curta!, o CurtaOn, o BrasilianaTV, o Porta Curtas, o CurtaEducação e a Curta! Cine-Distribuidora. O Canal Curta! está disponível em operadoras de TV paga. O CurtaOn é um serviço de streaming de documentários com assinatura mensal. O BrasilianaTV é distribuído sem custo adicional aos assinantes da Claro tv+. O Porta Curtas reúne um acervo de curtas-metragens brasileiros e também está disponível para assinantes da Claro tv+.