O filme adorável da Netflix que vai elevar o espirito, acalmar a alma e deixar o dia mais leve

A existência é finita, mas as escolhas ecoam na eternidade. Essa reflexão nos introduz a “Amigas Improváveis” (2019), obra da sino-canadense Aisling Chin-Yee. O filme traz uma perspectiva autenticamente feminina, em uma época em que a indústria do cinema luta para dar voz às narrativas das mulheres. Enquanto muitos podem ver tendenciosidade, outros veem coragem de visão. Por que não debater que a supremacia masculina em outras obras frequentemente perpetua arquétipos antigos? Pode-se dizer que cada cena desse filme se torna uma declaração sobre a condição da mulher na sociedade.

Contrapondo-se a Chin-Yee, pode-se apontar que a recém-conquistada emancipação feminina é constantemente esquecida. E no coração desse debate está o conceito de poder: quem o detém, quem o busca e quem o perde. A trama, que embora siga quatro mulheres, centraliza-se na sombra de um homem: Craig. Sua influência é simbolizada por um retrato após seu funeral. Não só a ausência dele permeia a história, mas também o legado das escolhas que fez, forçando as mulheres ao redor a ajustarem suas trajetórias.

Craig, no passado, uniu-se a Cami, dando origem a Aster. Mais tarde, envolveu-se com Rachel, e daí surgiu Talulah. Tudo indica uma sobreposição destes relacionamentos. Aqui, é importante notar que as decisões de um homem têm efeitos colaterais amplificados nas vidas dessas mulheres, sugerindo que, em muitas sociedades, o peso das ações masculinas é muitas vezes mais palpável do que o das femininas.

O roteiro evidencia um dilema feminino: a balança entre a maturidade e a influência masculina. O filme explora os conflitos internos dessas personagens, suas inseguranças, esperanças e medos. As cenas mostram não apenas as ações, mas também as emoções por trás delas. É fácil atribuir culpas, sejam elas merecidas ou simples evasões, e o diretor explora essa complexidade com profundidade.

As irmãs Aster e Talulah, apesar de ligadas pelo sangue, possuem uma relação inicialmente ambígua. As nuances de sua conexão são desenvolvidas ao longo da história, refletindo a complicada rede de emoções que muitos irmãos enfrentam. Enquanto isso, Cami e Rachel dançam numa tensão constante, mas com o tempo, uma surpreendente união se forma entre elas, demonstrando que as adversidades podem ser catalisadoras de novos começos.

A história demonstra as nuances nas relações femininas, salientando que o DNA não necessariamente dita as verdadeiras conexões entre as pessoas. E, como um espelho da realidade, “Amigas Improváveis” destaca o fato de que, por trás de cada interação e decisão, há histórias profundas e incontáveis emoções que formam o tecido da vida humana.

“Amigas Improváveis” é um retrato da complexidade dos relacionamentos, da luta interna e externa e das constantes redefinições do que significa ser mulher, tudo isso enquanto entrega uma poderosa mensagem sobre redenção, aceitação e a busca pela verdadeira identidade em meio a um mundo em constante mudança.

Filme: Amigas Improváveis

Direção: Aisling Chin-Yee

Ano: 2019

Gêneros: Drama

Nota: 9/10