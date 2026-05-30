O romance dinamarquês da Netflix que parece leve, mas esconde um drama sobre presença e ausência

“Manga” chega à Netflix com a discrição calculada de um romance feito para não criar resistência. Tudo nele parece organizado para acolher: a luz quente de Málaga, a plantação de mangas, a promessa de uma viagem capaz de reorganizar afetos, a presença de dois adultos que começam em lados opostos e logo passam a desconfiar da própria rigidez. O filme dirigido por Mehdi Avaz conhece bem esse território e circula por ele sem tropeços graves. Sua fragilidade nasce justamente dessa segurança. Ao aparar as arestas de quase todos os conflitos, “Manga” se torna agradável, mas menos interessante do que poderia ser.

A trama acompanha Lærke, uma profissional ambiciosa enviada à Espanha para avançar no projeto de um hotel de luxo em uma plantação de mangas. Ela leva a filha, Agnes, que enxerga na viagem uma chance de convivência, talvez até de férias, mas logo entende que a mãe continua presa ao trabalho. A propriedade pertence a Alex, um ex-advogado dinamarquês que abandonou outra vida e não quer vender o terreno. O desenho dramático é simples e eficiente: Lærke chega com metas, prazos e uma missão corporativa; Alex responde com apego à terra, ao passado e a uma rotina menos negociável. No meio, Agnes observa os adultos com a lucidez de quem já se cansou de esperar.

Essa estrutura não é nova, e “Manga” sabe disso. O filme não tenta esconder que se apoia em uma fórmula romântica conhecida: primeiro o atrito, depois a curiosidade, em seguida a aproximação. Lærke e Alex são personagens pensados para se estranharem antes de se enxergarem. Ela representa a lógica do desempenho; ele, a recusa em transformar tudo em oportunidade de negócio. A engrenagem funciona, mas fica exposta. Desde cedo, o roteiro indica seus caminhos com tanta clareza que sobra pouco espaço para surpresa. O interesse passa a depender menos do destino da história e mais da capacidade dos atores de sustentar pequenas variações dentro de uma rota previsível.

Doçura controlada

O melhor de “Manga” está em sua modéstia. O longa não tenta se vender como grande drama nem força uma gravidade que não conseguiria sustentar. Há mérito nessa escolha. A direção aposta em uma mise-en-scène limpa, em espaços abertos e em uma atmosfera solar que conversa com a ideia de pausa e deslocamento. A paisagem espanhola não chega a ganhar autonomia dramática, mas oferece ao filme uma superfície agradável. É um cenário de transformação emocional, e o roteiro o usa exatamente assim: como contraponto à vida organizada, produtiva e afetivamente insuficiente de Lærke.

Josephine Park dá à protagonista uma dureza que não soa artificial. Lærke poderia ser apenas a figura da mulher profissionalmente bem-sucedida e emocionalmente ausente, mas a atriz encontra sinais de cansaço e vulnerabilidade por baixo do controle. O filme acerta ao não transformar sua ambição em defeito moral. O problema não é ela querer crescer, trabalhar ou conquistar espaço. A questão é o quanto essa lógica ocupou todas as frestas da vida, inclusive a relação com a filha. “Manga” toca nesse ponto com alguma precisão, embora recue sempre que a discussão ameaça ficar mais incômoda.

Dar Salim também ajuda a dar consistência a Alex, personagem que corria o risco de virar apenas o homem ferido, charmoso e sábio, colocado na narrativa para ensinar Lærke a viver de outro jeito. O ator segura o papel com sobriedade, sem exagerar no mistério nem no carisma. Ainda assim, Alex é menos desenvolvido do que deveria. Sua ligação com a plantação tem peso emocional, mas o roteiro prefere mantê-la como símbolo de recomeço e resistência, sem investigar muito as implicações concretas daquela recusa. A terra importa, mas importa sobretudo porque ajuda a mover o arco sentimental da protagonista.

É nessa escolha que “Manga” revela seu limite mais claro. O filme reúne temas que poderiam render um drama mais firme: turismo de luxo, propriedade, pertencimento, maternidade, carreira, luto, desejo e renúncia. Mas quase tudo passa por um filtro conciliador. A construção do hotel, por exemplo, poderia tensionar com mais força a relação entre interesse econômico e preservação de um modo de vida. Em vez disso, o conflito é reduzido a uma disputa pessoal, manejável, com contornos fáceis de resolver. A leveza não seria um problema se não viesse acompanhada de tanta prudência.

O drama que falta

A relação entre Lærke e Agnes é o ponto mais promissor do filme. O romance com Alex tem função clara dentro da fórmula, mas é no vínculo entre mãe e filha que “Manga” encontra sua fricção mais verdadeira. Agnes não está pedindo grandes gestos. Ela quer presença. Quer que a mãe esteja ali sem transformar cada momento em extensão do trabalho. Essa dor cotidiana é mais interessante do que a disputa pela plantação, porque nasce de algo reconhecível: a sensação de estar perto de alguém que, emocionalmente, permanece indisponível.

O filme percebe essa ferida, mas não fica tempo suficiente dentro dela. A distância entre Lærke e Agnes é apresentada com bons sinais, especialmente na maneira como a filha registra a prioridade dada às obrigações profissionais. Porém, quando chega a hora de enfrentar as consequências desse afastamento, “Manga” prefere soluções rápidas. A reconciliação emocional segue uma lógica clara demais, quase administrativa. O conflito é reconhecido, encaminhado e suavizado. Falta uma dose maior de desconforto, não para tornar o filme mais pesado, mas para dar densidade ao que ele mesmo colocou em cena.

A direção de Mehdi Avaz mantém o ritmo fluido e evita excessos. O filme é fácil de acompanhar, os personagens são compreensíveis, e a fotografia valoriza a luminosidade de Málaga sem transformar cada imagem em cartão-postal insistente. Há acabamento, mas não muita personalidade. “Manga” se encaixa bem no tipo de produção de streaming que oferece uma experiência sem sobressaltos: tudo está no lugar, nada incomoda demais, nada parece disposto a quebrar a superfície agradável. Para uma comédia dramática romântica, isso pode ser suficiente. Para um filme que flerta com impasses mais complexos, é pouco.

Ainda assim, seria injusto tratar “Manga” como um produto descartável sem qualidades. Há algo de honesto em sua busca por conforto, e o elenco consegue dar alguma vida a situações bastante conhecidas. O problema é que o filme parece satisfeito cedo demais com a própria doçura. A fruta do título poderia sugerir maturação, fibra, acidez, uma mistura de sabor e resistência. O longa prefere ficar no ponto mais macio. A escolha o torna acessível, mas também previsível.

Como romance leve, “Manga” cumpre parte do que promete. Entrega uma história clara, personagens de fácil identificação e um cenário que favorece a ideia de recomeço. Como drama, deixa a sensação de que havia mais a explorar. Seus impasses aparecem, mas raramente ganham atrito. Suas relações têm potencial, mas se acomodam em resoluções limpas demais. É um filme simpático, com momentos de charme, porém tímido diante das próprias possibilidades. Para quem procura um romance tranquilo na Netflix, pode funcionar sem grandes ressalvas. Para quem espera que os impasses amadureçam junto com os personagens, o sabor fica suave demais.