Os 7 melhores vinhos brasileiros em 2023

O vinho brasileiro tem conquistado um lugar de destaque no cenário vinícola mundial. O reconhecimento mais recente vem da mais prestigiosa premiação do mundo dos vinhos: o Decanter World Wine Awards. Este evento anual é considerado o Oscar do mundo vinícola e as medalhas são concedidas por um júri altamente especializado, composto por sommeliers e críticos de vinhos de renome internacional. Conquistar uma medalha nessa competição valida a qualidade e a complexidade que um vinho pode oferecer. Este ano, o Brasil brilhou intensamente, recebendo medalhas de ouro e prata e alcançando notas acima de 92 pontos.

Entre os vinhos premiados, destacam-se marcas que são verdadeiros exemplos do melhor da vinicultura brasileira. O sofisticado Piquant Soléil Syrah, da Vinícola Ferreira, e o meticuloso São Bernardo Grand Corte, ambos originários da Serra da Mantiqueira, demonstram o potencial dessa região para produzir tintos de qualidade superior. Do sul do país, temos o excepcional Amitié Viognier, uma explosão aromática da Serra Gaúcha, e o robusto Casa Geraldo Colheita de Inverno Reserva Syrah, que representa a riqueza vinícola da região Sul de Minas Gerais. A lista também inclui o autêntico Sacramentos Sabina Syrah e o equilibrado Brandina Assemblage, ambos muito bem avaliados pelos jurados. Finalmente, temos o complexo e sofisticado Cordel, um blend de Cabernet Sauvignon, Merlot e Malbec, produzido na Chapada Diamantina, que prova que a qualidade não está limitada a uma única região do Brasil.

Esses sete vinhos são mais do que meros rótulos; eles são o testemunho do labor, da paixão e da expertise que definem a atual indústria vinícola brasileira. Fique conosco e explore em detalhes essas joias líquidas que colocaram o Brasil no mapa global dos vinhos de qualidade excepcional.

Amitié Viognier O Amitié Viognier é um vinho branco de edição limitada oriundo da pitoresca Serra Gaúcha. Feito a partir de uvas Viognier meticulosamente selecionadas, este vinho passa por um período de amadurecimento de quatro meses em barricas de carvalho francês. O resultado é um vinho de caráter aromático excepcional, com notas que remetem a frutas como pêssego e tangerina, complementadas por um toque delicadamente floral de pétalas de rosas brancas. No paladar, o tempo em barrica contribui para uma textura amanteigada, tornando-o a escolha ideal para harmonizar com uma variedade de pratos leves como saladas, frutos do mar e peixes grelhados.

Piquant Soléil Syrah Cultivado em terras altas na Serra da Mantiqueira pela renomada Vinícola Ferreira, o Piquant Soléil Syrah é um vinho tinto de alta qualidade que preza pela essência e autenticidade da uva Syrah. O vinho deslumbra não apenas pela sua cor límpida e brilhante, mas também pela complexidade olfativa que apresenta. Aromas de frutas negras e especiarias como pimenta preta e cravo são perceptíveis ao olfato. No paladar, o vinho é igualmente impressionante, apresentando taninos bem acentuados e uma acidez que traz equilíbrio, tornando-o uma excelente escolha para harmonizar com carnes como aves, cordeiro e cortes de suíno. Com um potencial de guarda de 5 a 7 anos, este vinho é perfeito para quem aprecia a evolução dos sabores com o passar do tempo.

São Bernardo Grand Corte O São Bernardo Grand Corte é mais do que um vinho; é uma jornada sensorial meticulosamente elaborada para capturar a essência do terroir da Serra da Mantiqueira. Cada gole revela um perfil gustativo único que combina frutas silvestres com nuances complexas de coco, especiarias e castanhas. A acidez e os taninos são magistralmente balanceados, e a estabilização a frio pós-corte durante quatro meses adiciona um acabamento refinado e polido. Este vinho vai além do comum e oferece uma experiência vinícola completa, ideal para apreciadores que buscam profundidade e complexidade em suas escolhas.

Casa Geraldo Colheita de Inverno Reserva Syrah O Casa Geraldo Colheita de Inverno Reserva Syrah é um vinho tinto robusto que encapsula o terroir da região Sul de Minas Gerais. Este varietal 100% Syrah deslumbra com sua intensa cor vermelho rubi, profunda e brilhante. Seu aroma é uma complexa sinfonia de frutas negras como amora e ameixa preta, além de notas de especiarias como pimenta e cravo. O paladar é potente, porém incrivelmente equilibrado, com taninos firmes e uma característica mineral sutil que lhe dá um toque de singularidade. O vinho é ainda mais aprimorado por um amadurecimento em barricas de carvalho francês, adicionando estrutura e complexidade. Com um teor alcoólico de 14%, este é o vinho perfeito para acompanhar pratos de sabor intenso e bem temperados, como massas recheadas e carnes grelhadas.

Sacramentos Sabina Syrah O Sacramentos Sabina Syrah é um vinho que celebra a autenticidade e a essência da uva Syrah em sua forma mais pura. Com um processo de fermentação que inclui 60% de cachos inteiros e nenhuma passagem por madeira, este vinho tinto se destaca por sua honestidade gustativa. A acidez é notavelmente vibrante, animando o paladar, enquanto os taninos firmes oferecem uma textura rica e completa. Seus sabores e aromas fazem dele uma excelente opção para harmonização com carnes grelhadas, pratos com cogumelos, embutidos e uma variedade de queijos duros.

Cordel Produzido pela inovadora Vinícola Uvva na Chapada Diamantina, o Cordel é um blend sofisticado que une as uvas Cabernet Sauvignon, Merlot e Malbec em uma harmonia perfeita. O vinho é amadurecido por nove meses em barricas de carvalho, o que realça sua complexidade aromática, incluindo notas de frutas negras, especiarias e um toque de chocolate amargo. O paladar não fica atrás, oferecendo taninos macios e uma acidez que está em perfeito equilíbrio com o resto do perfil. Este vinho é mais do que uma bebida; é uma experiência sensorial que combina de forma magistral com carnes vermelhas grelhadas, massas com molhos de tomate, cogumelos, queijos maduros e embutidos.