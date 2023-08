Comédia romântica na Netflix é a dose de alegria que você precisa para deixar seu dia muito mais leve

“Esposa de Mentirinha” é apenas uma das muitas parcerias entre o diretor Dennis Dugan e Adam Sandler. Filmes como “Um Maluco no Golfe”, “Zohan: O Agente Bom de Corte” e “O Paizão” são algumas das comédias realizadas por eles. Já com Jennifer Aniston, Sandler também dividiu as telas em “Mistério no Mediterrâneo” e “Mistério em Paris”. Aniston e Sandler são amigos de longa data e se conheceram antes mesmo da fama de ambos, mas essa é a primeira colaboração dos dois em uma produção.

Em “Esposa de Mentirinha”, Sandler é Danny, um rapaz judeu que sempre foi rejeitado pelas garotas por conta de sua aparência. Quando um dia ele descobre que mulheres se sentem mais atraídas por homens casados, ele passa a usar uma aliança e criar mentiras sobre ser um homem preso em um péssimo casamento. Ao longo de 20 anos, a tática funciona muito bem para que Danny consiga noitadas com mulheres jovens e belas.

Agora, ele é um cirurgião plástico renomado e cheio de dinheiro. Em uma festa, ele conhece Palmer (Brooklyn Decker), uma professora de matemática lindíssima, com quem passa uma noite e sente uma conexão como nunca antes. Tudo parece perfeito, até que ela encontra a aliança que Danny usa para mentir para garotas no bolso de sua calça. Ele tenta explicar para ela que não é casado, mas Palmer não acredita e o rejeita.

A única forma de convencê-la a ficar com ele, é admitindo que é casado. Então, Danny pede ajuda de sua assistente, Katherine (Jennifer Aniston), para fingir que é sua ex-mulher e fazer Palmer acreditar que o casamento chegou ao fim. No entanto, a mentira fica cada vez maior e passar a envolver, também, os dois filhos de Katherine, Maggie (Beilee Madison) e Michael (Griffin Gluck), e o primo de Danny, Eddie (Nick Swardson). Com a história tomando rumos cada vez mais absurdos, todos vão parar no Havaí em uma viagem de família.

Com piadas ridiculamente hilárias, “Esposa de Mentirinha” mantém os espectadores presos em duas horas de entretenimento e esquetes inesgotáveis. Sandler e Aniston compartilham muita química e um carisma incrível nas telas. O enredo é bem bobinho e despretensioso, mas nos lembra sobre como o amor pode estar bem próximo, sem nem ao menos percebermos. É justamente essa simplicidade em entregar a história e a naturalidade com que Sandler e Aniston criam humor a partir de situações do cotidiano e dos relacionamentos que temos uns com os outros é que a torna especial e cativante.

Embora Sandler tenha seus defeitos e atuou em muitos péssimos filmes, é preciso reconhecer seu talento para transformar até mesmo as piadas mais grotescas em algo simples, ingênuo e infantil, que captura toda a família. Assim como vários trabalhos do ator, “Esposa de Mentirinha” recebeu muitas críticas negativas. Mesmo assim, as celebridades que fizeram parte o elenco disseram não ter se arrependido de fazê-lo, porque se divertiram durante as gravações. A atmosfera leve e divertida é visível. Acho que o filme merece, sim, crédito. Uma prova disso é que por mais que os críticos reclamem, Sandler continua sendo um dos atores mais queridos do público.

Além dos já citados, a comédia conta ainda com participações especiais de Nicole Kidman, Ian Maxtone Jones, Kirsten Brant, Joanna Damon e outros.

Filme: Esposa de Mentirinha

Direção: Dennis Dugan

Ano: 2011

Gênero: Comédia/Romance

Nota: 8/10