Prepare a pipoca: comédia aconchegante na Netflix é a dose de alegria que você precisa no seu dia

Um filme feito por mulheres e sobre mulheres, “Deidra e Laney Assaltam um Trem” é dirigido por Sydney Freeland e escrito por Shelby Farrell. Uma produção original da Netflix, o longa-metragem que mistura comédia e drama foi lançado no Festival de Cinema de Sundance antes de chegar no streaming. Inspirado em “Pequena Miss Sunshine”, o enredo gira em torno de duas irmãs adolescentes, Deidra (Ashleigh Murray) e Laney (Rachel Crow), que precisam se virar sozinhas depois que sua mãe, Marigold (Danielle Nicolet), é presa.

Para o desespero de Deidra, a mãe parece muito mais feliz na cadeia. Marigold teve um colapso mental por conta de sua sobrecarga como chefe da família. Na prisão, ela não precisa trabalhar para sustentar a casa, nem realizar todos os serviços domésticos sozinha e, muito menos, cuidar das crianças. É como se tivesse saído de férias e pudesse, simplesmente, parar de se preocupar. Deidra, que é a mais velha dos três filhos, dentre os quais ainda inclui o pequeno Jet (Lance Gray), fica com toda a responsabilidade.

Deidra é uma aluna brilhante que dá aulas particulares para outros estudantes para conseguir alguns trocados para ajudar em casa, mas não tem dado muito certo, porque as contas continuam acumulando. Depois de descobrir como pode ser fácil pular em trens de carga em movimento, ela decide recrutar Laney para a ajudar a roubar mercadorias. Nos vagões, elas selecionam as caixas com os produtos mais interessantes e levam para sua casa. Depois, elas contrabandeiam para revendedores. Assim, começa uma sequência de roubos praticados pelas duas irmãs, que vão garantir o sustento da casa enquanto a mãe está fora.

O dinheiro, além de pagar as contas e garantir comida e brinquedos para o pequeno Jet, também irá servir para pagar a fiança de Marigold, assim que elas juntarem todo o valor. Enquanto Laney leva tudo como se fosse uma travessura, Deidra ambiciona roubar cada vez mais trens e lucrar ainda mais.

Deidra também está interessada em juntar dinheiro o bastante para conseguir ir para a faculdade. Já as ambições de Laney se limitam a vencer o concurso de beleza da escola, apenas para derrotar sua rival, Claire (Brooke Markham), e provar para si mesma que ela não é fracasso, como ela acha que sua mãe acredita. Na verdade, é que sua família vem de várias gerações de mulheres empobrecidas e precarizadas, que não tiveram muito sucesso ou oportunidades para escalar socialmente ou se tornar alguém importante. Sempre sobrecarregadas, o espaço para os sonhos foi tomado pela baixa autoestima e a frustração.

Mas Deidra e Laney não pretendem deixar as coisas assim e lutam para alcançar seus objetivos, enquanto tentam convencer a assistência social de que tudo na sua casa está na mais perfeita ordem (embora não esteja). Além disso, elas também precisam escapar da mira do investigador dos roubos, Victor Truman (Tim Blake Nelson).

“Deidra e Laney Assaltam um Trem” é uma ideia divertida e mantém seu ritmo dinâmico do início ao fim. O problema é que a atmosfera encantadora, ingênua e divertida de “Pequena Miss Sunshine” vai se perdendo ao longo do filme. Ele acaba sem que a gente seja levado para lados muito comoventes ou muito engraçados, o tornando um pouco insípido. Mesmo assim, não deixa de ser um passatempo agradável.

Filme: Deidra e Laney Assaltam um Trem

Direção: Sydney Freeland

Ano: 2017

Gênero: Comédia / Drama

Nota: 7/10