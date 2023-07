5 filmes acolhedores na Netflix que vão ensinar seu coração e acalmar sua alma

Todos nós temos aqueles dias em que precisamos de um aconchego do coração, um abraço cinematográfico que nos aquece e ilumina mesmo os dias mais cinzentos. Mas e se esses filmes, além de proporcionarem conforto, pudessem nos ensinar valiosas lições de vida? Em um mundo acelerado e muitas vezes austero, há uma necessidade cada vez maior de nos reconectarmos com a nossa humanidade, e o cinema tem um papel fundamental nisso. A Netflix, com sua ampla e diversificada biblioteca de filmes, torna-se uma fonte inesgotável de histórias que capturam a beleza e a complexidade da existência humana. Muitas vezes, são os filmes mais doces e fofinhos que guardam as reflexões mais profundas e transformadoras. Nesta lista, destacamos cinco desses filmes disponíveis na Netflix que não só divertem e encantam, mas também nos proporcionam valiosos insights sobre a vida, o amor, a amizade e a resiliência. Destaques para “Felicidade para Principiantes”, de 2022, de Vicky Wight; “Um Ninho para Dois”, de 2021, de Theodore Melfi; e “2 Corações”, de 2020, de Lance Hool. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Felicidade para Principiantes (2022), Vicky Wight Helen sempre viveu uma vida tranquila e sem riscos. Divorciada e se sentindo perdida, ela decide reiniciar sua vida com uma grande aventura: uma longa jornada de sobrevivência pela Trilha dos Apalaches, acompanhada de um grupo de figuras excêntricas. Mas, quando seus planos são colocados à prova, Helen acaba encontrando na natureza muito mais do que sua identidade.

Um Ninho para Dois (2021), Theodore Melfi Opper Stone / Netflix Lilly e Jack Maynard estão passando por um momento difícil depois de sofrerem uma grande perda. Jack tem de enfrentar os problemas da família sozinho, enquanto Lilly lida com sua culpa. As dificuldades de Lilly ficam ainda piores quando um passarinho, que fez um ninho em seu quintal, começa a assediá-la e atacá-la. Comicamente obcecada em se livrar do pássaro, Lilly procura ajuda de Larry, um psicólogo peculiar que se tornou veterinário. Ele irá ajudá-la a explorar, reconhecer e enfrentar seus próprios problemas.

2 Corações (2020), Lance Hool Divulgação / Universal Pictures O enredo traça suas histórias paralelas. De um lado, temos a história de Chris e Sam, dois estudantes universitários que se apaixonam à primeira vista. Em outra época e lugar, acompanhamos Jorge, um homem de negócios que se apaixona pela aeromoça Leslie. A vida de todos muda drasticamente quando Jorge desmaia e é diagnosticado com uma doença pulmonar grave. Enquanto isso, Chris também enfrenta uma tragédia de saúde inesperada. Conforme os dois homens lutam por suas vidas, suas histórias se unem de maneira surpreendente e tocante, demonstrando o poder do amor e a interconexão da vida.

Palavras nas Paredes do Banheiro (2020), Thor Freudenthal Jacob Yakob/LD Entertainment Adam é um adolescente inteligente e talentoso que sonha em se tornar chef de cozinha. No entanto, sua vida muda drasticamente quando é diagnosticado com esquizofrenia. Enquanto lida com alucinações que fazem com que sinta e ouça coisas que não são reais, Adam tenta manter segredo sobre sua condição em seu novo colégio. Ele encontra apoio e compreensão em Maya, uma colega de classe ambiciosa e independente.