Prepare-se para ter arrepios: terror na Netflix vai te fazer dormir com as luzes acesas

Quiçá haja alguma razão além do óbvio para que criaturas do outro mundo, de um mundo pouco mais estranho e quase tão sinistro como o que conhecemos, prefiram lugares escuros e gélidos, como fungos se alastrando por uma cesta de pães. Em se tomando por base esse argumento, “30 Dias de Noite” reproduz o que pode existir de menos original nas tramas encabeçadas por monstros que, admita-se ou não, apenas imitam o lado de sombras e conflitos interiores de mulheres e homens comuns, o que não raro termina em sangue. Contido, David Slade, um obcecado pelo assunto, tempera com suas próprias impressões acerca do horror da vida as histórias que mesmerizam os leitores dos quadrinhos roteirizados por Steve Niles, com ilustrações a cargo de Ben Templesmith. Niles, criador da série homônima publicada pela International Thriller Writers, a ITW, foi indicado ao Eisner Awards, o Oscar dos gibis, na categoria Melhor Escritor em 2005, e dois anos depois, o enredo ganha o cinema, sem nunca ter alcançado o mesmo prestígio. Mas essa não é exatamente uma questão.

Slade mantém a aura nerd dos produtos do ITW e compõe um trabalho sem medo de seu jeito fanfic, mas ninguém sente-se confuso diante da narrativa por não ser um devorador ávido e habitual das páginas de comic books. O texto de Niles, Brian Nelson e Stuart Beattie menciona por diversas vezes que a trama se desenrola em Barrow — o que deixou de fazer sentido há quase sete anos, em outubro de 2016, quando os eleitores da cidade decidiram mediante consulta popular rebatizá-la como Utqiaġvik, “lugar onde as corujas-das-neves são caçadas”, em iñupiaq, a língua dos nativos —, distrito de North Slope, famosa por ser a maior das cidades mais ao norte dos Estados Unidos e uma das mais setentrionais do mundo, ou seja, na esquina com o Círculo Polar Ártico. O outdoor onde se lê o número de habitantes é alterado, de 153 para 152 (na vida real, Utqiaġvik tem, de acordo com as estimativas mais sensatas, 4.581 moradores), os primeiros indícios de que há algo de suspeito no ar. Isolada no espaço e, ao que parece, no tempo, até a malha rodoviária ignora aquelas lonjuras, e a estrada mais próxima dista 130 quilômetros da rua principal. Um grande problema quando se passa sob o jugo de uma noite que se estende por um reinado de trinta dias durante o inverno, constatação a respeito da qual não existe nenhuma providência a se tomar — e, claro, ainda pior frente aos eventos macabros que avizinham-se.

A fotografia de Jo Willems aproveita para empregar todo o branco que consegue no primeiro ato; depois, quando o husky siberano de um morador aparece estraçalhado no quintal, Eben Olemaun, o xerife vivido por Josh Hartnett, tem a certeza de que acontecem em Utqiaġvik mistérios que a vã filosofia do homem não consegue explicar. Slade contrapõe ao elemento sobrenatural os dramas bastante carnais de seu mocinho: há algum tempo, ele amarga a separação de Stella, a ex-mulher interpretada por Melissa George, uma policial que andava por ali a trabalho, esforçando-se por manter segredo e não ser descoberta por Eben. Resiste uma ligação qualquer entre esses dois corações feridos, obrigados a continuar se esbarrando porque, no deslocamento até o pequeno aeroporto local, Stella bate o carro e acaba perdendo o voo — outro enigma, inexpugnável, aponta para o cancelamento das operações aeronáuticas durante a noite dos trinta dias. Isso é, sem dúvida, o que em verdade deve ser levado em conta, embora Danny Huston esteja na pele de Marlow, o líder dos mortos-vivos que atacam aqueles rednecks do gelo, entaramelando um idioma arrevesado, talvez romeno castiço ou uma variação arcaica do dinamarquês, predicados que decerto fariam inveja a Béla Lugosi (1882-1956). Pela derradeira sequência, cujo fundo Slade reprisa em “A Saga Crepúsculo: Eclipse” (2010), não restam mais desconfianças: “30 Dias de Noite” é um filme de amor.

Filme: 30 Dias de Noite

Direção: David Slade

Ano: 2007

Gênero: Thriller/Terror/Ação

Nota: 8/10