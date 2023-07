7 comédias dramáticas inteligentes na Netflix para enriquecer a alma e exercitar o cérebro

Dentro do amplo catálogo do streaming, uma vasta seleção de comédias dramáticas consegue mesclar humor perspicaz e comentário social agudo, abordando questões importantes enquanto proporcionam um entretenimento delicioso. Esses filmes, muitas vezes impregnados de ironia, sátira e uma pitada de melancolia, nos permitem rir de nossas tragédias e refletir sobre nossas alegrias. Na Revista Bula, exploramos esse universo de comédias dramáticas na Netflix e selecionamos sete filmes que se destacam. São obras que, além de arrancarem risos, provocam pensamentos, desafiam preconceitos e iluminam aspectos do humano com uma lente aguçada e bem-humorada. Então, prepare-se para uma maratona que promete agitar seus sentimentos, estimular seu intelecto e deixar marcas duradouras em sua percepção do mundo. Confira nossa lista de sete comédias dramáticas inteligentes na Netflix para enriquecer a alma e exercitar o cérebro. Destaques para “As Maquiadoras”, de 2023, de Guillermo Calderón; “O Cheiro do Ouro”, de 2023, de Jérémie Rozan; “Não Olhe para Cima”, de 2021, de Adam McKay. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

As Maquiadoras (2023), Guillermo Calderón Divulgação / Cinépolis Distribución Ana, Alexandra e Sonia são amigas e maquiadoras. Enquanto Ana e Sonia lutam para se manter e pagar suas dívidas, Alex vive tranquilamente da profissão, pegando trabalhos de maquiagem para casamentos de pessoas ricas. Com o tempo, Ana e Sonia acabam se afastando de Alex por ressentimento. Até que a ex-amiga convoca as duas para a ajudar em um casamento chique. Apesar das intrigas, Ana e Sonia se esforçam para fazer o trabalho ao lado de Alex, que se revela estar à beira de um colapso nervoso.

O Cheiro do Ouro (2023), Jérémie Rozan Caroline Dubois / Netflix Em Chartres, a família Breuil, à frente de um grande grupo de perfumes, reina na cidade de geração em geração. Ainda em Chartres, mas a anos-luz de distância deste mundo de luxo, Daniel Sauveur não suporta mais a ostentação da riqueza do Breuil e recorre a esquemas mesquinhos para sobreviver. Quando o projeto que planejou com seu amigo de infância é sabotado pelo grupo, ele só pensa em uma coisa: vingança. Ele consegue ser contratado na fábrica da família e convence os colegas a roubar uma parte do estoque. Com o mesmo objetivo em mente: derrubar a dinastia mais poderosa da cidade.

Não Olhe para Cima (2021), Adam McKay Divulgação / Netflix Kate Dibiasky, uma estudante de astronomia, e seu professor, dr. Randall Mindy, descobrem um cometa orbitando no sistema solar em rota de colisão com a Terra. A apenas seis meses do impacto, eles precisam chamar atenção da grande mídia para alertar a humanidade, que não parece se importar tanto, pois está ocupada demais com as redes sociais.

Eu, Tonya (2017), Craig Gillespie Divulgação / Neon Tonya Harding cresce sendo treinada para ser a melhor patinadora no gelo pelo preço que for preciso. Ela cresce, se torna uma campeã e compete nos Jogos Olímpicos. No entanto, Harding se torna mais conhecida quando seu ex-marido, Jeff Gillooly, conspira para ferir a concorrente de Tonya, Nancy Kerrigan, antes das Olimpíadas de Inverno de 1994, em um escândalo que atraiu a atenção da mídia mundial.

Quase 18 (2016), Kelly Fremon Craig Murray Close/Doug Jones/STX Productions Nadine é uma adolescente com baixa autoestima e que tem apenas uma amiga, Krista. Quando a amiga começa a namorar seu irmão, Nadine passa a se sentir solitária e sem saber como lidar sozinha com a vida no ensino médio. Nadine se isola completamente do mundo e se sente um fracasso. A única pessoa que tem para desabafar é um professor irônico e sem paciência.

A Intrometida (2015), Lorene Scafaria Divulgação / Sony Pictures Marnie Minervini é uma viúva que se muda de Nova Jersey para Los Angeles para ficar mais próxima de sua filha, Lori, uma escritora de televisão bem-sucedida. Marnie é bem-intencionada, mas constantemente invade a vida de Lori com seus conselhos não solicitados e sua generosidade excessiva. Quando Lori embarca em uma viagem de trabalho para se afastar de sua mãe intrometida, Marnie precisa encontrar outras formas de ocupar seu tempo. Ela começa a ajudar estranhos e se envolver em suas vidas, enquanto também se aproxima de um encantador policial aposentado, Zipper.