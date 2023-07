Não é para os fracos de coração: história de amor entre Angelina Jolie e Brad Pitt, na Netflix, vai te deixar sem fôlego

Do diretor Doug Liman, de “Swingers: Curtindo a Noite”, “A Identidade Bourne” e “No Limite do Amanhã”, “Sr. e Sra. Smith” é um longa-metragem de ação feito sob medida para arrecadar nas bilheterias em 2005. O casal de protagonistas, John e Jane Smith, são interpretados por Brad Pitt e Angelina Jolie, em seu primeiro filme juntos.

Certa vez, durante uma entrevista, Liman afirmou que fazer “A Identidade Bourne” o permitiu glamourizar agentes secretos, mas que “Sr. e Sra. Smith” o fez mostrar que quem consegue manter um casamento é que é um verdadeiro herói.

O filme gira em torno de John e Jane, que sem que seus cônjuges saibam, trabalham para agências secretas. Até que um dia eles são contratados para matar um ao outro e isso os faz descobrir suas verdadeiras identidades. Juntos há cinco anos, eles se conheceram em Bogotá e vivem um casamento em frangalhos. O casal mora em uma casa no subúrbio e mantém as aparências, enquanto finge trabalhar em áreas bem distintas da real.

Com um roteiro que teve que ser reescrito por diversas vezes, gravações que tiveram de ser interrompidas por conta de agenda dos atores, elenco entrando e saindo do projeto e orçamento estourado, o processo para a produção de “Sr. e Sra Smith” foi menos sofisticado do que o produto final. Estrelado por duas das maiores celebridades da época, o blockbuster que custou 120 milhões de dólares arrecadou quase 500 milhões nas bilheterias mundiais.

Antes da dupla, que durante as gravações se tornou um casal de verdade, Nicole Kidman havia sido escalada para o papel de Jane, mas ela abandonou o projeto, fazendo Pitt também recuar. Além dela, também foram consideradas para o papel Cate Blanchett e Eva Green. Johnny Depp e Will Smith também poderiam ser escalados para o papel, caso Pitt realmente não topasse interpretar John. Depois que Jolie foi confirmada no elenco, o ator finalmente assinou sua participação. Tanto Jolie quanto Pitt receberam um cachê de 20 milhões por seus papeis.

“Sr. e Sra. Smith” poderia ter sido um fracasso bem caro, afinal, é recheado de clichês hollywoodianos e não tem lá um roteiro astuto e profundo. Mas foi graças ao talento de Liman, com sua vasta experiência no gênero, que este se tornou mais um de seus sucessos. Embora não tenha sido exatamente o que ele planejou, por conta das várias interferências dos produtores que queria algo bastante comercial, Liman conseguiu deixar sua marca neste filme.

Com cenas de ação inebriantes e um humor que fornece as devidas quebras de estresse para os espectadores, o longa-metragem proporciona entretenimento e diversão, levando o público para fora da realidade, mas sem subestimar a inteligência de quem vê. O longa-metragem tem um visual elegante e misterioso. Além disso, a química entre Jolie e Pitt nas telas é inegável. Não apenas pelas estonteantes belezas dos dois protagonistas, mas as interações entre o casal realmente transmitem bastante sinceridade e sensualidade.

Não há profundidades neste filme feito exclusivamente para abstrair. Então, se você está em busca de alguma adrenalina e deleite visual, essa é a escolha certa.

Filme: Sr. e Sra Smith

Direção: Doug Liman

Ano: 2004

Gênero: Ação / Romance

Nota: 7/10