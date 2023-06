Romance levinho e confortável na Netflix é um dos filmes mais vistos atualmente em todo o mundo

A Netflix tem uma vasta programação turca em seu catálogo. São quase cem filmes do país na videoteca. Uma das produções mais recentes é “Amor em Foco”, uma comédia romântica adocicada e que chama atenção pela ambientação deslumbrante. Gravado inteiramente na costa Noroeste da Turquia, na província de Çanakkale, a fotografia veranesca com paisagens rochosas e do Mar Egeu, além das ruínas de Assos, são realmente arrebatadoras.

O filme é, atualmente, uma das maiores audiências mundiais do streaming e agrada o público principalmente pelo romance água com açúcar, que enfrenta diversas dificuldades até encontrar seu caminho.

Dirigido por Evren Karabiyik Günaydin e Murat Saraçoglu e escrito pela novata no cinema Selen Bagci, o filme acompanha Sahra (Ayça Aysin Turan) e Deniz (Ekin Koç), dois amigos de infância que se reencontram décadas mais tarde. Mas há algum dissabor em sua relação, que só é esclarecida um tempo depois do desenvolvimento da história.

Sahra é uma editora de uma revista de lifestyle, enquanto Deniz é um fotógrafo famoso, mas recluso. Seu rosto sempre permaneceu em segredo e ele pretende se manter no anonimato. No entanto, Sahra precisa provar sua competência no trabalho para conseguir ser promovida ao cargo de editora-chefe. Durante dois anos a revista tem tentado uma entrevista com Deniz e reencontrá-lo é a chance que Sahra tem para conseguir o ambicionado cargo.

No entanto, o comportamento imprevisível e efusivo de Sahra mantém Deniz constantemente irritado. Ele a vê como uma pessoa não confiável e isso também tem relação com o problema que eles tiveram no passado. Ela constantemente o coloca em maus lençóis, fazendo com que ele acredite ser mais seguro se afastar dela, embora ele se sinta atraído por Sahra.

Além disso, há também os papéis das avós de ambos, duas idosas engraçadinhas e que a todo momento fazem jogos e esquemas para alcovitá-los. Ainda, Sahra tem uma melhor amiga, Ahu (Cagla Irmak), que se apaixona e vive um romance com o melhor amigo de Deniz, Ulas (Cagri Citanak). O casal também força uma aproximação entre os dois protagonistas.

Conforme a história se desenvolve, são revelados traumas dos passados de ambos e o que os afastou. Embora suas personalidades sejam opostas, afinal Sahra é infantil, passional, ambiciosa e intempestiva, já Deniz é discreto, contido e sistemático, os dois parecem conseguir controlar cada vez menos suas emoções perto um do outro. Assim, são incapazes de impedir que o amor os una.

Como qualquer outro romance água com açúcar, “Amor em Foco” é um filme previsível. Mas este é seu objetivo: conduzir os espectadores para um lugar de conforto, onde podem descansar suas mentes das preocupações da vida. A química entre Turan e Koç não é lá essas coisas. Não vemos uma paixão inflamada na tela. Não é como se eles parecessem viver um romance também na vida real. É tudo técnico e pouco passional. Mesmo assim, o roteiro nos dá uma leveza, uma doçura e ingenuidade suficientes para nos manter interessados.

“Amor em Foco” é um filme simples. Não é uma produção memorável e que você vai se lembrar daqui alguns anos. Mesmo assim, é uma opção agradável para você esfriar sua cabeça despretensiosamente.

Filme: Amor em Foco

Direção: Evren Karabiyik Günaydin e Murat Saraçoglu

Ano: 2023

Gênero: Romance

Nota: 6/10