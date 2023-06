Quer desligar o cérebro e relaxar? Assista ao novo romance da Netflix e esqueça do mundo

O Wattpad tem sido uma excelente plataforma de oportunidades para novos escritores que não tem editora. De lá saiu “After”, “50 Tons de Cinza” e diversos outros romances independentes que bateram recordes de leitores e foram transformados em filmes. Um deles é “Através da Minha Janela”, escrito por Ariana Godoy, que virou uma produção original da Netflix em 2022 e teve sua sequência, “Através da Minha Janela: Além-mar”, lançada em 2023.

O primeiro longa-metragem da franquia marcou a estreia tanto Julio Peña, que interpreta o misterioso galã Ares, quanto Clara Galle, que faz a vizinha que fica obcecada pelo rapaz, Raquel. Este foi o primeiro trabalho dos dois em um filme. “Através da Minha Janela” é mais um romance, dentre vários lançados na plataforma, que foram escritas por fãs da saga “Crepúsculo” e cujas histórias se inspiraram nesse sucesso absoluto.

Filmes como “Através da Minha Janela”, “50 Tons de Cinza” e “Minha Culpa” possuem muitas semelhanças, como homens dominadores, sedutores, misteriosos, ricos e poderosos que ao adentrar os universos de suas protagonistas femininas, tímidas e vulneráveis realizam muitas fantasias e provocam grandes estragos. Todos esses romances são ardentes, repletos de fetiches de dominação.

Apesar de falar muito sobre sexo, a maioria deles giram em torno de adolescentes. Há algo sobre a adolescência que a torna atraente para desenvolver histórias desse tipo. É a questão da descoberta, amadurecimento, hormônios à flor da pele, primeiro amor (no caso das mulheres, porque os homens são sempre muito experientes).

Em “Através da Minha Janela: Além-mar”, Marçal Forés dá continuidade à sua parceria com Eduard Sola, com quem adaptou o primeiro livro para as telas. O romance entre Ares e Raquel enfrenta novos desafios, diferentes daqueles do primeiro filme. Agora, não há mais jogos de sedução. Eles são declaradamente um casal apaixonado. Mas há um problema: eles estão se tornando adultos e precisam seguir seus sonhos. Ares se muda para Estocolmo, onde estuda medicina. Raquel fica na Espanha, onde faz faculdade de letras e se destaca por seu talento como escritora. Um rascunho sobre seu romance com Ares arranca elogios de sua professora mais crítica, que a recomenda para uma editora.

Durante o ano afastados, Ares e Raquel sofreram as angústias da separação, mas também fizeram novos laços com outras pessoas e seguiram suas vidas. Agora, nas férias, Ares retorna para passar a festa de São João ao lado de Raquel e de seu grupo de amigos na paradisíaca Costa Brava, sob o sol escaldante do verão e as ondas cadenciadas do mar.

Raquel tem um novo pretendente, Gregory (Ivan Lapadula), um rapaz com um histórico amargo com Ares, com quem sua ex-namorada o traiu. Já Ares reencontra na Espanha a colega de faculdade Vera (Andrea Chaparro), uma patricinha sensual, que tenta minar a relação dele com Raquel e conquistá-lo.

Essas pessoas que chegam de fora vão desestabilizar o romance entre o casal de protagonistas, mas não só isso. Uma tragédia também recai sobre o grupo de amigos, abalando a confiança entre Raquel e Ares.

Com muitas cenas ardentes, intrigas e drama, o filme adolescente cumpre com o entretenimento que promete e dá gancho para mais filmes. Não apenas a química irresistível entre os belíssimos protagonistas Galle e Peña vão tirar o fôlego dos espectadores, como também a fotografia que captura majestosamente as paisagens deslumbrantes da costa espanhola.

Filme: Através da Minha Janela: Além-mar

Direção: Marçal Forés

Ano: 2023

Gênero: Romance/Drama

Nota: 6/10