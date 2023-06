O filme mais surpreendente da Netflix

Qualquer filme, por mais excelente que seja, inevitavelmente reúne um conjunto de críticos. A natureza subjetiva da arte permite várias interpretações, e alguns elementos que podem parecer irrelevantes para alguns tornam-se um ponto de discórdia vital para outros. Este é o caso de “Rush — No Limite da Emoção”, um filme que polarizou o público devido à sua temática de corrida de carros e rivalidade entre pilotos.

Centrado na rivalidade entre os pilotos de Fórmula 1, James Hunt (1947-1993) e Niki Lauda (1949-2019), a narrativa de “Rush” começa de forma previsível, mas logo apresenta uma dinâmica mais complexa e intensa. Enquanto Hunt é retratado como um piloto britânico brash, mais próximo de uma estrela do rock do que um atleta, Lauda é o metódico austríaco que quebra sua aparente impassibilidade para responder à provocação de seu rival. Essa dinâmica captura a essência da temporada do campeonato mundial de 1976 de Fórmula 1.

Dirigido por Ron Howard, “Rush” desafia as expectativas de um típico filme de esporte, não se esquivando dos perigos inerentes da Fórmula 1. O filme retrata o perigo do automobilismo na década de 1970, um período em que a segurança dos pilotos era muitas vezes uma preocupação secundária. Em um momento memorável, o personagem de Hunt descreve seu carro de corrida como “apenas um pequeno caixão, cercado por combustível de alta octanagem por toda parte. Para todos os efeitos, é uma bomba sobre rodas”.

Além da rivalidade, o filme também mergulha nos aspectos psicológicos dos pilotos. O roteirista Peter Morgan traz à tona o lado humano de Hunt e Lauda, permitindo que eles saiam de seus pedestais de pilotos de corrida e revelem suas vulnerabilidades e conflitos. A performance de Chris Hemsworth como Hunt e Daniel Brühl como Lauda também são dignas de nota, capturando com precisão a ousadia do primeiro e a frieza do segundo.

No final, “Rush — No Limite da Emoção” acaba sendo muito mais do que um filme sobre corridas de automóveis. É um relato tocante de rivalidade, camaradagem e a busca implacável pela vitória, mesmo à beira da morte.

O filme atesta o espírito indomável do homem e a vontade de superar todas as adversidades. Ainda assim, a trama de “Rush” não é só sobre corrida e rivalidade. É sobre os triunfos e fracassos humanos, os extremos que podemos alcançar e a paixão que pode conduzir a ações extremas. Neste aspecto, a direção de Howard é notavelmente habilidosa, extraindo atuações impactantes e conduzindo a narrativa com um senso de urgência e drama que mantém o público preso a cada cena.

O filme também faz um excelente trabalho ao destacar os problemas internos do automobilismo. Não se esquiva da realidade dura e muitas vezes mortal do esporte, apontando a negligência e a indiferença que permeavam a Fórmula 1 na época. A representação corajosa da recuperação dolorosa de Lauda após um acidente quase fatal é uma das partes mais poderosas do filme, elevando “Rush” da categoria de entretenimento para a de obra-prima.

Em última análise, “Rush — No Limite da Emoção” é um filme surpreendente que desafia as expectativas. Em vez de ser uma mera celebração da estupidez, o filme se transforma em um manifesto sobre o amor, a dignidade e o respeito pela vida. “Rush” é um lembrete de que ninguém precisa morrer para ter seu brilho reconhecido, e é isso que o torna uma obra de cinema indispensável.

Filme: Rush — No Limite da Emoção

Diretor: Ron Howard

Ano: 2013

Gênero: Drama/Ação

Nota: 10/10