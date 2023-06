10 melhores séries de romance novas para ver na Netflix

A Imperatriz (2022), Katharina Eyssen

Divulgação / Netflix

A paixão avassaladora de Isabel e Francisco, Imperador da Áustria, abala as estruturas de poder da corte vienense. Depois do casamento, a jovem Imperatriz precisa se afirmar diante da sogra, a poderosa Sophie, e do cunhado Maxi, irmão de Francisco, que também está de olho no trono (e em Sisi). Além de tudo, as tropas inimigas ameaçam as fronteiras do Império dos Habsburgo, e o povo de Viena protesta contra o Imperador. Isabel precisa descobrir em quem pode confiar e qual é o preço de ser Imperatriz e figura de esperança para o povo.