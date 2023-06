Filme arrepiante com Hugh Jackman e Jake Gyllenhaal, na Netflix, é um dos melhores suspenses das últimas década

Uma das características de Denis Villeneuve, cineasta canadense que marcou em “Os Suspeitos” sua primeira direção em uma produção hollywoodiana, é colocar seus protagonistas para desvendar mistérios. Pode perceber que essa é uma marca comum em seus filmes. Lançado em 2013, o thriller investigativo gira em torno do sequestro de duas crianças por uma pessoa completamente perturbada.

Todos os filmes de Villeneuve também nos conectam com seus personagens emocionalmente. Conseguimos nos enxergar, nos identificar em suas dores, trajetórias e lutas pessoais. Mas “Os Suspeitos” mexe muito com a emoção do público, porque duas crianças desaparecem. O detetive do caso é Loki (Jake Gyllenhaal), que tem dificuldades em conectar seu principal suspeito ao crime. Insatisfeito com os esforços policiais, o pai de uma das crianças sequestradas, Keller Dove (Hugh Jackman), sai em uma investigação pessoal para descobrir o paradeiro da filha. O outro pai, Franklin Birch (Terrence Howard), acaba sendo um personagem menos explorado, embora ele atue como um companheiro de Dove, mas não concorde com seu modus operandi, seus métodos ilegais e imorais, mas desesperados de recuperar as duas menininhas desaparecidas.

“Os Suspeitos” parece só uma produção comum de Hollywood sobre investigação policial, mas ele guarda em suas entranhas algo mais especial que isso. O título do filme em inglês é “Prisioneiros” e é interessante como todos os personagens dessa história se sentem presos a determinadas situações, embora sejam as crianças as sequestradas. Seja como prisioneiros em uma investigação que parece não avançar; do medo de perder alguém que se ama muito; de depender de um sistema de Justiça que parece deixar os maiores suspeitos soltos. Também prisioneiros no sentido literal, porque vários personagens ficam presos durante algum tempo por alguém ou algo.

O principal suspeito é Alex Jones (Paul Dano), proprietário de uma van que estava parada próxima à casa das famílias no dia do sequestro. Quando a polícia tenta capturá-lo para prestar depoimento, ele tenta fugir, deixando evidente algum tipo de culpa. No entanto, ao ser pego, os policiais se dão conta de que ele tem deficiência mental, é extremamente infantil e muito possivelmente incapaz de praticar o mal. Já nas investigações de Dove, ele não parece tão inocente e indefeso assim. Embora Alex tenha mesmo algum atraso cognitivo, Dove o vê pendurar um cachorro pelo pescoço com uma coleira. Além disso, ele diz frases provocativas e tem comportamento suspeito em várias situações.

E Denis Villeneuve traz propostas muito interessantes com esse filme. A primeira é a intimidade. O cineasta traz o espectador para um lugar em que possa vivenciar junto com aqueles personagens como é perder um filho, ter alguém que se ama desaparecido. Levar o espectador para aquele momento de angústia, desespero, aflição. A segunda é mostrar que todos somos pessoas com uma dualidade e temos disposição tanto para o bem como para o mal. Seja o suspeito, que apesar de ingênuo enforca o cachorro quando ninguém vê, seja Dove, o pai de uma das vítimas, que é supostamente um cidadão de bem, mas também pode ser capaz de grandes atrocidades, de se perder de sua própria moral e de sua consciência e fazer o que for necessário pra ter a filha de volta ou pelo menos para saber o que aconteceu com ela. Villeneuve tem dessas coisas. É típico do diretor fazer com que seus heróis as vezes se percam tentando encontrar seu caminho, duvidem de si mesmos, quebrem regras e sejam também anti-heróis.

“Os Suspeitos” agrada dos fãs do drama ao suspense policial. É um filme que instiga bastante e faz o bom entretenimento desaguar na arte, já que os apreciadores mais exigentes também vão poder degustar da narrativa brilhante de Villeneuve, de sua fotografia contemplativa e muito mais.

Filme: Os Suspeitos

Direção: Denis Villeneuve

Ano: 2013

Gênero: Policial/Drama/Mistério

Nota: 9/10