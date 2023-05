Indicado ao Oscar, o filme mais perturbador de Jake Gyllenhaal está no Prime Video e você não assistiu

Tom Ford é um conhecido e conceituado estilista que fundou a marca que leva seu nome. Antes de assinar sua própria etiqueta, ele trabalhou para grifes de alta-costura, como Gucci e Saint Laurent. Em 2009, decidiu expandir sua arte para o cinema, lançando seu primeiro filme, “Direito de Amar”. Incrivelmente bem-avaliado pela crítica, o drama com Colin Firth, Matthew Goode e Julianne Moore chegou a receber uma indicação ao Oscar.

Após esta primeira experiência bem-sucedida, decidiu dar continuidade à sua trajetória na Sétima Arte com o suspense “Animais Noturnos”, de 2016, igualmente aclamado e também indicado ao Oscar de melhor ator coadjuvante para Michael Shannon. O filme ganhou, na mesma categoria, no Globo de Ouro, mas para Aaron Taylor-Johnson.

O longa-metragem começa com Susan (Amy Adams), uma galerista que recebe um esboço de livro pelo correio de seu ex-marido, Edward (Jake Gyllenhaal). Eles tiveram um relacionamento há 19 anos e não mantêm mais contato um com o outro. Susan agora vive um casamento frio com Hutton (Armie Hammer), que está sempre viajando, traindo-a e à beira da falência.

Sozinha, de madrugada, Susan começa a ler o esboço que recebeu e se depara com uma história perturbadora de crime e vingança, intitulada “Animais Noturnos”. Como sofre de insônia, seu ex-marido a chamava de animal noturno. No bilhete, deixado junto ao livro, ele diz que foi inspirado por ela para escrever com o coração. Enquanto lê capítulo por capítulo da história, Susan tem flashbacks de seu passado com Edward.

Nascida em uma família abastada, Susan se recorda de quando se apaixonou pelo ex-marido e por sua sensibilidade. Casados contra a vontade de sua mãe (Laura Linney), com o passar do tempo, Susan percebe que tem pouco em comum com ele. À época, ela era estudante de arte e ele de literatura. No entanto, ele não se mostrou ambicioso e talentoso o bastante para conquistar sua admiração a longo prazo. Com o tempo, o casamento esfriou e ela conheceu seu atual marido, Hutton, por quem deixou Edward.

Anos mais tarde, com o esboço do livro de seu ex-marido em mãos, ela percebe que ele possui, sim, talento para a escrita. Porém, a história que ele escreve deixa Susan emocionalmente afetada.

Baseado no romance “Tony e Susan”, de Austin Wright, o enredo traça um paralelo entre o livro escrito por Edward e sua relação com a narcisista Susan. Embora a história que ele escreve seja sobre um crime cruel e perverso contra uma família que havia sido tragicamente destruída por psicopatas em uma rodovia, ele quer demonstrar à ex-mulher o poder da devastação que sua traição provocou sobre ele. Tony, o protagonista da ficção escrita por Edward, se vinga de seus algozes, assim como Edward planeja, por meio de seu livro ainda não publicado, se vingar de sua ex-mulher.

Enquanto na ficção ele exorciza o fantasma de Susan, matando a personagem que a representa, na vida real ele se vinga mostrando que é realmente talentoso, apesar dela o ter menosprezado durante seu casamento. É ferindo o ego de Susan que Edward obtém sua revanche. O espectador acompanha essa guerra fria por meio deste filme provocativo e com fotografia charmosa, elegante e neo-noir, assinada por Seamus McGarvey.

Filme: Animais Noturnos

Direção: Tom Ford

Ano: 2016

Gênero: Drama/Suspense

Nota: 9/10