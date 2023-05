5 belos filmes, na Netflix, sobre solidão e autoconhecimento que valem cada segundo do seu dia

Explore uma seleção de cinco filmes premiados disponíveis na Netflix, que abordam de forma cativante os temas da solidão e do autoconhecimento. Essas obras cinematográficas oferecem uma experiência significativa e reflexiva, cada uma valendo cada segundo do seu tempo. Com narrativas cuidadosamente construídas, atuações marcantes e direção competente, esses filmes capturam a essência das complexidades da condição humana. Ao assistir, você será levado a uma jornada introspectiva, explorando os desafios da solidão e os processos de autodescoberta pelos quais os personagens passam. Essas histórias envolventes convidam à reflexão sobre a busca pela compreensão de si mesmo e sobre as conexões que podemos estabelecer com outros seres humanos.

Ninguém Sabe que Estou Aqui (2020) Gaspar Antillo Sebastián Monreal / Netflix Memo Garrido foi um artista infantil da música latina no início dos anos 90. Décadas depois, ele vive recluso no sul do Chile, praticamente sem contato com o mundo. Mas a aparição inesperada de Marta muda tudo para sempre. Agora, ele terá de enfrentar o incidente confuso que destruiu sua carreira.

O Castelo de Vidro (2017), Destin Daniel Cretton Jake Giles Netter / Studiocanal Jeanette cresceu em uma família disfuncional, pulando de cidade em cidade e sem estabilidade financeira e emocional. Com a mãe artista e o pai alcoólatra, os irmãos precisaram cuidar de si mesmos até conseguirem ir embora de casa. Agora adulta e bem-sucedida profissionalmente, apesar da infância conturbada, Jeanette está noiva de um consultor financeiro de Nova York. Ao anunciar o casamento para sua família, terá de perdoar os pais e fazer as pazes com o passado.

Por Lugares Incríveis (2020), Brett Haley Michele K. Short / Netflix Traumatizada pela morte da irmã em um acidente de carro, Violet se fecha para o mundo. Diante de uma depressão, a adolescente sobe no parapeito de uma ponte e considera pular. Então surge Theodore Finch, um garoto rebelde e agressivo, que a convence de não tirar a própria vida. Apesar de também guardar seus próprios traumas, ele é quem reconecta Violet com o mundo. Juntos, o casal parte em uma jornada em belas paisagens de Indiana, regada a trechos fúnebres e melancólicos de Virgínia Woolf.

O Lado Bom da Vida (2012), David O. Russell Divulgação / The Weinstein Company Pat Solitano é um ex-professor do ensino médio que tem um surto de violência ao flagrar sua esposa com outro homem no chuveiro. Depois de ser liberado de uma ala psiquiátrica de Baltimore, onde passou oito meses, ele retorna para a casa de seus pais, banido de sua vida anterior. Na vizinhança, ele desenvolve uma amizade improvável com Tiffany, uma viúva que luta contra a depressão e que está obcecada em vencer o concurso de dança local. Os dois se tornam parceiros na competição, enquanto se ajudam mutuamente a superar seus traumas e reconstruir suas vidas.