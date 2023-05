Bula de Livro: Êxtase e Outros Contos, de Katherine Mansfield

Trigésimo terceiro (33º) livro lido, em 2023: “Êxtase e Outros Contos”, da neozelandesa Katherine Mansfield. Em poucas palavras: existem alguns livros que são obras de arte, mas, muitas vezes, isso se deve exclusivamente ao projeto gráfico. O novo lançamento da Antofágica, além de um projeto deslumbrante, alia-se a escrita encantadora, sutil, mas profundamente psicológica, de Katherine Mansfield. O livro que reúne cinco contos, publicados entre 1921 e 1923, também traz textos críticos e ilustrações de Julia Bianchi.

Êxtase e Outros Contos (Antofágica, 320 páginas)

Alguns contos do livro são magistrais — destaque para ‘Êxtase’, publicado em 1921 e que dá título ao volume, e ‘A vida de Ma Parker’, que conta a história de uma mulher que viu sua família ruir, enterrou a metade dos filhos e agora perde a única pessoa do mundo que faria alguma diferença, o neto —: “estava frio lá fora. Um vento frio feito gelo. As pessoas andavam rápido, apressadamente; os homens caminhavam como tesouras, as mulheres desfilavam como gatos. E ninguém tinha ideia. Ninguém se importava. Mesmo que ela caísse no choro, se, finalmente, depois de todos esses anos, ela chorasse, se veria ignorada, como se nada estivesse acontecendo. Mas a ideia do choro era como se o pequeno pulasse nos braços da avó”.

Mansfield, como Tchekhov, tem um raro poder de nos transportar para dentro da história e nos tornar cúmplices da narrativa. Lê-la é aceitar ser personagem. Não existem grandes acontecimentos, fatalidades ou alegrias em sua literatura, mas existe um olhar acurado — quase investigativo —, que consiste em enxergar, com precisão suíça, os pequenos detalhes da vida que nos cerca.

Livro: Êxtase e Outros Contos

Autor: Katherine Mansfield

Tradução: Nara Vidal

Desenhos: Giulia Bianchi

Páginas: 320 páginas

Editora: Antofágica

Nota: 10/10