Filme alucinante com Chris Hemsworth, na Netflix, é um dos mais assistidos da história do cinema

Sam Hargrave tem uma carreira consolidada em Hollywood como dublê. Ele foi responsável por corajosas acrobacias em produções como “Vingadores: Ultimato”, “Capitão América: Guerra Civil”, “Thor: Ragnarok”, dentre outros. No entanto, suas ambições não o deixaram estagnado em uma única função. Hargrave já fez edições, foi auxiliar técnico da parte elétrica e fotográfica, roteirista, assistente de direção e, enfim, conseguiu assumir a batuta de seu primeiro longa-metragem em “Resgate”, produção original Netflix com Chris Hemsworth.

Hemsworth é Tyler, um mercenário contratado para resgatar Ovi (Rudhraksh Jaiswal), filho de um chefe do tráfico na Índia, que foi sequestrado por um rival. Mas o trabalho é complicado e Tyler vai ter que enfrentar inimigos infiltrados em diversas camadas da sociedade. O mandante do crime recrutou vários aliados, entre meninos de rua, policiais corruptos e até homens da facção inimiga. Enquanto tenta atravessar Bangladesh para devolver Ovi à sua família, Tyler se apega ao garoto, que o lembra de seu filho que morreu há alguns anos.

“Resgate” conta com uma engenhosa coreografia de lutas, perseguições de automóveis explosivas e trocas de tiros e bombas que vão preencher todos os segundos dessas quase duas horas de filme. São pouquíssimos os minutos em que a história dá uma desacelerada para recuperar o fôlego. Hemsworth teve de gastar todo seu potencial e suas habilidades de resistência física nesta produção para proporcionar cenas acrobáticas, caóticas e frenéticas. Cada cena de ação, separadamente, foi feita para revelar vocações particulares do personagem. A primeira, por exemplo, demonstra sua habilidade para manusear armas de fogo.

Hargrave, que é apaixonado, hiperativo e workaholic, também não se satisfez em apenas dar suas orientações nesta produção. Ele assumiu câmeras, atuou como o sniper Gaetan e ajudou a desenvolver as coreografias das cenas de ação. É importante como ele também articulou para explorar criativamente todos os espaços e objetos à disposição em cada uma dessas cenas. Com alguém tão experiente em executar filmes do gênero, era de se esperar que as lutas, efeitos e violências fossem tão brilhantemente planejadas e realizadas.

Há uma sequência de ação de aproximadamente 12 minutos neste longa-metragem, intencionalmente arquitetada por Hargrave para proporcionar para os espectadores uma experiência incrível de imersão na perspectiva de Tyler. Desta forma, o público acompanha toda a cena como se estivesse no lugar do protagonista, experimentando suas sensações e emoções, como de surpresa, ansiedade, irritabilidade, cansaço… tudo em tempo real. O que isso quer dizer? Quer dizer que exigiu muito preparo de todos os envolvidos e, claro, muitos takes. Por não ter cortes, quando erros ocorriam, era necessário recomeçar do zero e fazer toda a cena de novo. Segundo Hemsworth, houve takes que tiveram que ser repetidos, exaustivamente, mais de 20 vezes.

“Resgate” é uma das maiores audiências da Netflix e, sem dúvidas, um prato cheio para quem tem fome e sede de adrenalina.

Filme: Resgate

Direção: Sam Hargrave

Ano: 2020

Gênero: Ação

Nota: 8/10