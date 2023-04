Filme delicioso e aconchegante na Netflix vai te aquecer como um abraço

Na comédia romântica “Guia de Viagem para o Amor”, a atriz Rachel Leigh Cook interpreta Amanda Riley, uma agente de viagens que acaba de terminar um relacionamento, porque o namorado precisa mudar de cidade a trabalho. De coração partido, porque esperava um pedido de casamento, Amanda aceita a proposta de sua chefe, Mona (Missi Pyle), de ir para o Vietnã espionar um hotel que sua empresa está interessada em comprar. No país histórico e paradisíaco, Amanda pretende esquecer os problemas amorosos e conhecer uma cultura completamente diferente. Ela quer ter uma experiência única e além do óbvio. É com ajuda de Sinh Thach (Scott Ly), um guia turístico bonitão, que ela vai fazer a melhor viagem de sua vida.

Enquanto Sinh a faz enxergar a beleza nas experiências mais simples e autênticas do Vietnã, os dois acabam se envolvendo romanticamente. Mas há assuntos que precisam ser esclarecidos. Por exemplo, Sinh ainda não sabe que Amanda está lá para comprar o hotel de sua família. Ele também não tem noção de que o relacionamento de Amanda com o ex ainda não está completamente resolvido. Quando os segredos começam a ser revelados, o amor precisa sobreviver às dúvidas e inseguranças.

“Guia de Viagem para o Amor” é dirigido por Steven K. Tsuchida e escrito por Eirene Donohue e é a primeira produção original Netflix no Vietnã. Em negociação para sua realização desde 2021, o longa-metragem explora as belezas naturais das cidades vietnamitas Ho Chi Minh City, Da Nang, Hội An, Hanói e Hà Giang. Uma das prioridades desta produção, de acordo com a roteirista, é celebrar o país e curar as feridas e traumas da guerra, mostrando como a vida lá pode ser bela e alegre e como o Vietnã vive, hoje, um período de modernidade e prosperidade.

Embora seja um romance clichê, com um enredo previsível, o filme é uma adorável jornada que vai fazer os espectadores escaparem dos labirintos mentais de preocupação e mergulharem em um universo estimulante, prazeroso e quase mágico da cultura local. Não há aqui críticas sociais, amarguras da guerra, não se fala nos pontos negativos do país. Há apenas uma imersão clara e pura nas maravilhas do lugar. Não apenas aquelas convencionais, que os turistas já estão habituados a procurar quando passam por lá, mas também pela da simplicidade dos populares nas vilas, as tradições e costumes locais durante o Tet, o ano novo vietnamita.

Amanda viaja com um grupo de turistas e, embora seja uma comédia, o filme não os tenta estereotipar, criando caricaturas bobonas e esculachadas. Da mesma forma, há também um respeito pelo povo do Vietnã, os retratando em sua forma mais natural, não caricaturada, como já vimos em dezenas de outros filmes. O humor deste enredo não zomba de pessoas, mas é bastante sutil e se dá em diálogos desastrados ou cenas surpreendentes, como quando Amanda quer comprar um lenço e a vendedora não concede o desconto. Então, ela finge que vai embora na esperança de que a mulher finalmente mude de ideia, o que não acontece.

“Guia Turístico para o Amor” é uma experiência leve e deliciosa que vai despertar seu desejo por viajar e, principalmente, conhecer as paisagens deslumbrantes e menos exploradas do Vietnã.

Filme: Guia Turístico para o Amor

Direção: Steven K. Tsuchida

Ano: 2023

Gênero: Comédia/Romance

Nota: 7/10