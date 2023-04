Novo filme da Netflix vai deixar seu dia mais colorido e seu final de semana mais leve

Com roteiro de Martha Higareda e direção de Jorge Macaya, “Rainhas em Fuga” é uma comédia mexicana que gira em torno de um grupo de quatro amigas. Paty (Higareda), Marilú (Alejandra Ambrosi), Famela (Paola Nuñez) e Estrella (Valeria Vera) planejam viajar desde os tempos de escola. Agora, na meia-idade, elas encaram as consequências das escolhas que fizeram para suas vidas. Paty é casada com um político infiel; Marilú é mãe e dona de casa e está cansada da sobrecarga doméstica; Famela nunca superou a morte da mãe; e Estrella, que optou por nunca se casar, só quer diversão. Juntas, elas decidem embarcar no Cerejão, um conversível vintage vermelho, até Cancún, onde pretendem tirar férias de seus problemas e espalhar as cinzas da mãe de Famela.

Uma mistura de road movie com “Se Beber não Case”, mas com mulheres, essa comédia mexicana tem muitas cenas inusitadas e piadas boas que vão te manter bastante interessado na trama. Mas é uma comédia adulta, que vai misturar cenas picantes, com violência, palavrões e drogas.

Poucos minutos após elas saírem no conversível, a viagem já dá seus primeiros sinais de as coisas serão bem malucas. Enquanto elas dançam e cantam no carro ao som de Shania Twain, Estrella é atingida por um galho e arremessada no asfalto. Em seguida, elas ficam presas em um engarrafamento, quando um caminhão de galinhas capota. Para a surpresa delas, os frangos do automóvel tombado atacam as pessoas na rodovia, mas daí surge uma amizade verdadeira, a de Kentucky, uma ave resgatada do incidente, e Paty.

No meio do caminho, muitas coisas completamente loucas acontecem, como elas dispararem a arma de Famela no posto de gasolina e serem dadas como assaltantes; a urna das cinzas da mãe de Famela ser roubada por um dos traficantes mais procurados do país; elas perderem o Cerejão em um acidente cinematográfico e pararem na van de um grupo de hippies malucos; elas tomarem sopa de champignon e descobrirem que, na realidade, eram alucinógenos; e, ainda, o quarteto de amigas performar como strippers e acabar ajudando a polícia a capturar criminosos.

São tantas coisas que acontecem, que mal dá tempo de respirar. Além de ser acelerado e cheio de efeitos especiais, Macaya também pincela a tela com várias cores fortes, oferecendo um filme visualmente divertido, comercial e cheio de simbolismos. Cada atriz com sua personagem representa diferentes personalidades e estágios da vida. É interessante observar como há uma irmandade que se propõe a compreender e aceitar as diferenças umas das outras. Ou seja, toda escolha é digna, seja ela a de ser uma esposa e mãe de família ou de ser uma mulher solteira, que se coloca em primeiro lugar.

“Rainhas em Fuga” é um filme sobre feminilidade em todas as suas nuances. Sobre como as escolhas de vida não interferem no quão feminina se é. Não há certo ou errado, mas apenas aquilo que te satisfaz como pessoa. Também fala sobre como optar por ter uma família não, necessariamente, significa abdicar de si própria. É um filme sobre aprendizado, aceitação das diferenças e amor-próprio.

Filme: Rainhas em Fuga

Direção: Jorge Macaya

Ano: 2023

Gênero: Comédia

Nota: 7/10