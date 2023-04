Deliciosamente encantador, filme indiano na Netflix vai acalmar seu coração e te ensinar a viver

É impressionante quantos filmes bollywoodianos denunciam o machismo estrutural da sociedade indiana e falam sobre como as famílias interferem nas vidas pessoais dos filhos, desde seus estudos, profissões e relacionamentos. De alguma forma, esse tipo de violência emocional também ocorre por aqui, mesmo que mais camuflada e floreada.

O cinema, como toda arte, serve para tecer seus comentários sociais, denunciar, expor. “Cruzeiro em Família” é um filme de Zoya Akhtar, escrito por ela em parceria com seu pai, Javed Akhtar, que dublou e escreveu suas falas, a do cachorro Pluto, que narra toda a história. O roteiro também teve participação de Reema Kagti.

O longa-metragem começa como uma comédia, leve e despretensiosa, mas aos poucos vai tomando rumos dramáticos e densos. É um filme longo, aproximadamente três horas de duração. O enredo gira em torno da família de Kabir (Ranveer Singh), filho do empresário bem-sucedido Kamal Mehra (Anil Kapoor) e de Neelam (Shefali Shah). Kamal ergueu seu império do zero, mas quase trinta anos depois, ele foi pego de calças curtas pelo juro cobrado pelo banco por um empréstimo e está em apuros. Para salvar sua empresa, ele precisa casar o filho com uma família que tenha condições de investir em sua empresa.

Além de Kabir, Kamal e Neelam também têm uma filha, Ayesha (Priyanka Chopra Jonas). Ela nasceu com o talento de seu pai para os negócios e abriu sua própria agência de viagens, que cresceu e se tornou a segunda maior do país. Casada com Manav (Rahul Bose), a quem ela não ama o bastante, Ayesha se vê presa em um relacionamento que a deixa infeliz e sufocada. Ela quer pedir divórcio, mas seus pais já deixaram claro que não apoiam sua decisão. Romper seu casamento também significa cortar relação com sua família.

Kabir, ao contrário da irmã, não tem muita vocação para os negócios. Ele gosta mesmo é de pilotar aviões. Mesmo assim, o pai tem grandes planos para ele em sua empresa. Para comemorar o aniversário de casamento de Kamal e Neelam, eles organizam um cruzeiro e chamam seus melhores amigos, incluindo Lalit e Naina Sood (Parmeet Sethi e Dolly Minhas) e sua filha, Nuri (Ridhima Sud), que pretendem alcovitar com o filho, Kabir.

Mas nada no cruzeiro sai como planejado. No navio, Ayesha se reconecta com um antigo romance, Sunny (Farhan Akhtar). Seu irmão, Kabir, se apaixona pela dançarina muçulmana Farah (Anushka Sharma). Já Nuri começa a namorar escondido o filho do inimigo de seu pai, Rana Khanna (Vikrant Massey). Já Neelam nota o interesse crescente do marido por outra passageira, percebendo que seu casamento não é tão blindado quanto pensava.

Testemunhamos um grupo de pessoas vivendo relações conturbadas e lutando para encontrar a felicidade, enquanto tentam satisfazer as expectativas de outros sobre eles. Vemos como a interferência da cultura machista e do conservadorismo familiar exerce uma pressão sufocante sobre os filhos e muitas vezes os levam a tomar decisões erradas para a própria vida. Embora bem-sucedida, Ayesha não é levada a sério, mas é ela quem pode salvar a empresa de seu pai.

O filme critica todas essas amarras de aparências que prendem as pessoas e as impedem de fazer o que realmente querem e de ser felizes. Ninguém realmente se encaixa nos padrões esperados e isso mantém todos constantemente frustrados. Apesar de o enredo usar padrões sociais indianos para costurar seus argumentos, não é difícil de transpor essas ideias para nossa própria cultura. Todos vivemos para nos encaixar nos moldes de outras pessoas em detrimento do que realmente nos faz feliz.

Filme: Cruzeiro em Família

Direção: Zoya Akhtar

Ano: 2015

Gênero: Drama/Romance/Comédia

Nota: 7/10